Max Dowman entra nella storia della Premier League: il classe 2009 dell'Arsenal è diventato il più giovane marcatore della competizione

"È incredibile. Rimane così calmo e non ha paura ogni volta che riceve il pallone", ha detto il capocannoniere dell'Arsenal Gyökeres a proposito di Dowman. "Prende quasi sempre la decisione giusta, e in occasione del goal ha fatto tutto nel modo giusto."

Il tutto è accaduto in pieno recupero, a pochi secondi dalla fine. L'Arsenal era in vantaggio 1-0 grazie al goal di Gyökeres, l'Everton era tutto in attacco - compreso il portiere Pickford - per l'ultimo calcio d'angolo della partita, alla ricerca del possibile pareggio.