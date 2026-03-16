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Max Dowman entra nella storia della Premier League: il classe 2009 dell'Arsenal è diventato il più giovane marcatore della competizione

I Gunners festeggiano i tre punti e la fuga in classifica grazie ad un talento davvero speciale: Max Dowman stabilisce un nuovo record in Premier League contro l’Everton.

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Due goal nel finale hanno garantito all’Arsenal un’altra vittoria nel cammino verso il tanto atteso titolo in Premier League. 

I riflettori vanno tutti sul giovanissimo classe 2009 dei Gunners, Max Dowman, che grazie alla rete del definitivo 2-0 contro l'Everton, ha frantumato un record storico del campionato inglese.

  • DOWMAN NELLA STORIA DELLA PREMIER LEAGUE

    Con il suo goal per portare il risultato sul 2–0 contro l’Everton nei minuti di recupero, Dowman è diventato il più giovane marcatore nella massima divisione inglese all’età di 16 anni e 73 giorni.

    Il classe 2009 dell'Arsenal, che aveva debuttato ad inizio stagione all'età di 15 anni, supera quindi il record di James Vaughan dell’Everton, che aveva guidato questa speciale classifica per oltre 20 anni.

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  • GYOKERES ESALTA DOWMAN: "PRENDE SEMPRE LA DECISIONE GIUSTA"

    "È incredibile. Rimane così calmo e non ha paura ogni volta che riceve il pallone", ha detto il capocannoniere dell'Arsenal Gyökeres a proposito di Dowman. "Prende quasi sempre la decisione giusta, e in occasione del goal ha fatto tutto nel modo giusto."

    Il tutto è accaduto in pieno recupero, a pochi secondi dalla fine. L'Arsenal era in vantaggio 1-0 grazie al goal di Gyökeres, l'Everton era tutto in attacco - compreso il portiere Pickford - per l'ultimo calcio d'angolo della partita, alla ricerca del possibile pareggio.

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  • Arsenal v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    DOWMAN VOLA VERSO LA PORTA E TROVA LA PRIMA GIOIA IN PREMIER LEAGUE

    L'ultima grance chance, l'occasione su calcio piazzato, si è ritorta contro i Toffees, poiché l’Arsenal ha respinto il pallone fuori dalla propria area di rigore direttamente sui piedi di Dowman. Il classe 2009, entrato al 74' per sostituire Martin Zubimendi, è partito a 25 metri dalla propria porta, ha mandato in confusione la difesa rimasta dell’Everton e, scortato dal compagno di squadra Martinelli, ha depositato il pallone nella porta vuota.

    Con questa vittoria, l’Arsenal - seppur con una partita in più - si è portato a nove punti di vantaggio sul Manchester City, con la squadra di Pep Guardiola che non è andata oltre l’1-1 sul campo del West Ham, ultimo in classifica, nella serata di sabato.

  • LA CLASSIFICA DEI MARCATORI PIÙ GIOVANI NELLA STORIA DELLA PREMIER LEAGUE

    PosizioneGiocatore/SquadraData e avversarioEtà
    1.Max Dowman/Arsenal 14 marzo 2026 vs. Everton  16 anni, 2 mesi e 11 giorni
    2.James Vaughan/Everton 10 aprile 2005 vs. Crystal Palace16 anni/8 mesi/25 giorni
    3.James Milner/Leeds United26 dicembre 2002 vs. Sunderland16 anni/11 mesi/22 giorni
    4.Wayne Rooney/Everton 19 ottobre 2002 vs. Arsenal16 anni/11 mesi/25 giorni
    5.Rio Ngumoha/Liverpool 25 agosto 2025 vs. Newcastle16 anni, 11 mesi e 27 giorni
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