Max Dowman entra nella storia della Premier League: il classe 2009 dell'Arsenal è diventato il più giovane marcatore della competizione

L'ultima grance chance, l'occasione su calcio piazzato, si è ritorta contro i Toffees, poiché l’Arsenal ha respinto il pallone fuori dalla propria area di rigore direttamente sui piedi di Dowman. Il classe 2009, entrato al 74' per sostituire Martin Zubimendi, è partito a 25 metri dalla propria porta, ha mandato in confusione la difesa rimasta dell’Everton e, scortato dal compagno di squadra Martinelli, ha depositato il pallone nella porta vuota.
Con questa vittoria, l’Arsenal - seppur con una partita in più - si è portato a nove punti di vantaggio sul Manchester City, con la squadra di Pep Guardiola che non è andata oltre l’1-1 sul campo del West Ham, ultimo in classifica, nella serata di sabato.