Luis MurielGetty Images
Stefano Silvestri

Luis Muriel torna in Colombia e firma con lo Junior: giocherà con l'ex milanista Carlos Bacca

L'ex attaccante tra le altre dell'Atalanta torna a giocare nel campionato colombiano dopo l'addio a Orlando: aveva già militato nelle giovanili del Tiburón, senza però esordire in prima squadra.

In Colombia, evidentemente, è tempo di grandi ritorni a casa: pochi giorni dopo il rientro di Radamel Falcao ai Millonarios, ecco che lo Junior ha confermato l'arrivo di Luis Muriel, vecchia conoscenza del nostro campionato.

L'ex attaccante tra le altre dell'Atalanta è stato annunciato nella notte italiana. Arriva dagli statunitensi dell'Orlando City, che a loro volta lo avevano portato nella MLS un paio d'anni fa dopo la conclusione della lunga avventura in Italia e con cui avrebbe avuto un altro anno di contratto.

L'arrivo di Muriel allo Junior era nell'aria da tempo e l'accordo è stato trovato nelle ore precedenti l'ufficializzazione da parte del club colombiano, che a dicembre ha vinto il campionato locale.

  • IL POST DELLO JUNIOR

    Questo è il post social con cui lo Junior ha annunciato l'arrivo di Muriel, mandando in estasi un'intera tifoseria.

  • RITORNO A CASA

    Per Muriel si tratta di un ritorno a casa, proprio come quello di Falcao ai Millonarios. In tutti i sensi, se è vero che l'ex atalantino ha iniziato la propria carriera da calciatore proprio nelle giovanili del Tiburon di Barranquilla.

    Muriel, però, non è mai riuscito a esordire nella prima squadra dello Junior. Nel 2008 è passato infatti dalle giovanili biancorosse a quelle del Deportivo Cali, la squadra con cui ha mosso i primi passi con i grandi. Da lì al Granada, quindi al Lecce, all'Udinese, alla Sampdoria, al Siviglia, alla Fiorentina e all'Atalanta. Un sacco di Italia.

    Il sogno di bambino, però, non è mai morto: quello di giocare un giorno con la maglia dello Junior, stavolta a livello di prima squadra. Sogno finalmente realizzato all'età di quasi 35 anni (li compirà a metà aprile).

  • GIOCHERÀ CON BACCA

    Muriel condividerà lo spogliatoio con un'altra vecchia conoscenza della Serie A: quel Carlos Bacca che ha indossato la maglia del Milan per due stagioni, dal 2015 al 2017, e che a sua volta fa parte della rosa dello Junior.

    Bacca ha appena vinto il campionato con il Tiburón, ma senza mai scendere in campo: è infatti infortunato da giugno, un problema grave al tendine d'Achille che lo ha tenuto fuori per tutto il torneo Finalización. L'ex rossonero è però sulla via del recupero e rimarrà anche nel 2026, nonostante a dicembre fosse in scadenza di contratto.

  • L'AVVENTURA AD ORLANDO

    Arrivato a Orlando nel febbraio del 2024 proveniente dall'Atalanta, Muriel in Florida ha collezionato 84 presenze: 17 le reti messe a segno, 13 gli assist forniti ai compagni di squadra.

    Il sogno di vincere la MLS si è infranto in semifinale nella prima stagione: Orlando ha perso contro i New York Red Bulls, poi battuti dai Galaxy in finale. Nel 2025 l'avventura si è invece conclusa già nel turno preliminare contro i Chicago Fire.

