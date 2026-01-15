Luis Muriel torna in Colombia e firma con lo Junior: giocherà con l'ex milanista Carlos Bacca

In Colombia, evidentemente, è tempo di grandi ritorni a casa: pochi giorni dopo il rientro di Radamel Falcao ai Millonarios, ecco che lo Junior ha confermato l'arrivo di Luis Muriel, vecchia conoscenza del nostro campionato.

L'ex attaccante tra le altre dell'Atalanta è stato annunciato nella notte italiana. Arriva dagli statunitensi dell'Orlando City, che a loro volta lo avevano portato nella MLS un paio d'anni fa dopo la conclusione della lunga avventura in Italia e con cui avrebbe avuto un altro anno di contratto.

L'arrivo di Muriel allo Junior era nell'aria da tempo e l'accordo è stato trovato nelle ore precedenti l'ufficializzazione da parte del club colombiano, che a dicembre ha vinto il campionato locale.