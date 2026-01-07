Ufficiale, Radamel Falcao torna ai Millonarios: rientra in campo dopo 6 mesi di inattività, chiuderà lì la carriera

The last dance. Questa volta per davvero, a meno di sorprese. Radamel Falcao chiuderà la carriera nei Millonarios, la squadra che tifava da bambino e che oggi ne ha annunciato ufficialmente il ritorno a casa.
L'ex centravanti di Atletico Madrid, Monaco, Manchester United e Chelsea giocherà dunque a Bogotá per la seconda volta in carriera. Nonché per l'ultima, o almeno questo è ciò che traspare considerando che a febbraio compirà 40 anni.
Il club colombiano ha dunque confermato ciò che già si andava vociferando negli scorsi giorni. E cioè che in rosa, nei prossimi mesi, avrà un personaggio illustre come Falcao.