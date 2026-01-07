Pubblicità
Millonarios v Bucaramanga - Liga BetPlay DIMAYOR II-2024Getty Images Sport
Stefano Silvestri

Ufficiale, Radamel Falcao torna ai Millonarios: rientra in campo dopo 6 mesi di inattività, chiuderà lì la carriera

L'ex centravanti di Atletico Madrid, Monaco, Manchester United e Chelsea torna a casa: aveva lasciato proprio i Millonarios durante l'estate del 2025, rimanendo poi senza squadra.

The last dance. Questa volta per davvero, a meno di sorprese. Radamel Falcao chiuderà la carriera nei Millonarios, la squadra che tifava da bambino e che oggi ne ha annunciato ufficialmente il ritorno a casa.

L'ex centravanti di Atletico Madrid, Monaco, Manchester United e Chelsea giocherà dunque a Bogotá per la seconda volta in carriera. Nonché per l'ultima, o almeno questo è ciò che traspare considerando che a febbraio compirà 40 anni.

Il club colombiano ha dunque confermato ciò che già si andava vociferando negli scorsi giorni. E cioè che in rosa, nei prossimi mesi, avrà un personaggio illustre come Falcao.

  • "UN ULTIMO BAILE"

    "Un ultimo baile": così recita il post social pubblicato dai Millonarios nel pomeriggio. In pratica, appunto, una sorta di last dance.

  • UN RAPPORTO SPECIALE

    Sul proprio sito, i Millonarios hanno pubblicato un video con l'annuncio dell'arrivo di Falcao. E le parole dell'ex attaccante della nazionale colombiana suonano significative per quanto riguarda il valore di un simile accordo.

    "Quando ciò che si sente è reale, si trova sempre il cammino di ritorno", ha detto Falcao, che aveva già indossato per la prima e unica volta la casacca dei Millonarios per un anno, dall'estate del 2024 all'estate del 2025.

  • ERA SENZA SQUADRA DA LUGLIO

    L'ultima squadra di Falcao prima di oggi erano stati... proprio i Millonarios. Nel senso che Radamel aveva lasciato Bogotá nel luglio del 2025, ma da quel momento in poi non era più riuscito a trovare una nuova squadra.

    L'ex Atletico, in pratica, tornerà a giocare dopo sei mesi di inattività. Sei mesi nei quali le voci di un ritiro dal calcio giocato si sono naturalmente sprecate, venendo però spazzate via dalla firma di oggi.

    Nella sua prima parentesi ai Millonarios, Falcao ha collezionato 11 goal in 28 partite, senza riuscire però a portare la squadra alla vittoria del campionato. 

  • ESORDIO QUESTO MESE

    Falcao scenderà dunque in campo con i Millonarios nel 2026 e giocherà l'Apertura, uno dei due campionati in cui è suddiviso il calcio locale: torneo che prenderà il via tra una decina di giorni, alla fine della prossima settimana.

    Il debutto ufficiale del vecchio/nuovo centravanti dovrebbe avvenire contro il Bucaramanga, alle 22 italiane di sabato 17 gennaio.

Primera A
Bucaramanga crest
Bucaramanga
BUC
Millonarios crest
Millonarios
MIL
0