Ufficiale, Radamel Falcao torna ai Millonarios: rientra in campo dopo 6 mesi di inattività, chiuderà lì la carriera

L'ultima squadra di Falcao prima di oggi erano stati... proprio i Millonarios. Nel senso che Radamel aveva lasciato Bogotá nel luglio del 2025, ma da quel momento in poi non era più riuscito a trovare una nuova squadra.

L'ex Atletico, in pratica, tornerà a giocare dopo sei mesi di inattività. Sei mesi nei quali le voci di un ritiro dal calcio giocato si sono naturalmente sprecate, venendo però spazzate via dalla firma di oggi.

Nella sua prima parentesi ai Millonarios, Falcao ha collezionato 11 goal in 28 partite, senza riuscire però a portare la squadra alla vittoria del campionato.