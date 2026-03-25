Loftus-Cheek torna ad allenarsi in gruppo: le condizioni del centrocampista inglese in vista di Napoli-Milan

La pausa per le Nazionali può rappresentare un’opportunità importante per il Milan, che in questi giorni può recuperare alcuni elementi chiave in vista del rush finale di stagione.
Massimiliano Allegri, che durante la sosta dovrà fare a meno di nove giocatori (De Winter, Saelemaekers, Estupinan, Jashari, Pavlovic, Tomori, Pulisic, Maignan e Rabiot), lavora con il resto della squadra rimasto a Milano e può contare su un ritorno di rilievo.
Ruben Loftus-Cheek, infatti, è tornato ad allenarsi con il gruppo dopo oltre un mese di stop.