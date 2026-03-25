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Loftus-Cheek MilanGetty Images
Michael Baldoin

Loftus-Cheek torna ad allenarsi in gruppo: le condizioni del centrocampista inglese in vista di Napoli-Milan

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Buone notizie per il centrocampista inglese che dopo diverse settimane di stop è tornato ad allenarsi con il gruppo: come sta e le sensazioni in vista del big match del Maradona.

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La pausa per le Nazionali può rappresentare un’opportunità importante per il Milan, che in questi giorni può recuperare alcuni elementi chiave in vista del rush finale di stagione.

Massimiliano Allegri, che durante la sosta dovrà fare a meno di nove giocatori (De Winter, Saelemaekers, Estupinan, Jashari, Pavlovic, Tomori, Pulisic, Maignan e Rabiot), lavora con il resto della squadra rimasto a Milano e può contare su un ritorno di rilievo.

Ruben Loftus-Cheek, infatti, è tornato ad allenarsi con il gruppo dopo oltre un mese di stop.

  • L'INFORTUNIO DI LOFTUS-CHEEK

    IIl grave infortunio di Loftus-Cheek risale al 22 febbraio scorso, durante la gara casalinga contro il Parma, quando l’inglese è rimasto coinvolto in uno scontro con il portiere avversario, Corvi.

    Costretto a lasciare il campo in barella con il collo immobilizzato, nei giorni successivi il Milan ha confermato tramite comunicato ufficiale la frattura dei denti superiori e dell’osso alveolare mascellare.

    L'inglese, dunque, si è sottoposto ad un intervento chirurgico ed è stato costretto ad alcune settimane di stop.

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  • LOFTUS-CHEEK TORNA AD ALLENARSI IN GRUPPO

    Dopo le assenze contro Cremonese, Inter, Lazio e Torino, Loftus-Cheek è finalmente tornato ad allenarsi regolarmente con il gruppo.

    Inizialmente lo stop era previsto per due mesi, ma i tempi di recupero hanno subito un’accelerazione positiva: l’inglese potrebbe tornare in campo prima del previsto.

    A rendere possibile tutto ciò è una speciale maschera protettiva, già indossata dall'inglese nel corso del suo primo allenamento e che terrà anche durante le prossime partite in rossonero.

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  • LE SUE CONDIZIONI IN VISTA DI NAPOLI-MILAN

    Le prime sensazioni in casa rossonera sono positive: il ritorno di Loftus-Cheek agli allenamenti in gruppo nei primi giorni della sosta lascia ben sperare in vista del big match contro il Napoli.

    Allegri e il suo staff monitoreranno attentamente le condizioni del centrocampista, che potrà essere inserito nei convocati se tutto procederà per il meglio.

    In caso contrario, l’obiettivo sarà la settimana successiva, quando il Milan ospiterà l’Udinese a San Siro sabato 11 aprile.

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