Loftus-Cheek torna ad allenarsi in gruppo: le condizioni del centrocampista inglese in vista di Napoli-Milan Serie A Milan Napoli vs Milan Napoli

Buone notizie per il centrocampista inglese che dopo diverse settimane di stop è tornato ad allenarsi con il gruppo: come sta e le sensazioni in vista del big match del Maradona.

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