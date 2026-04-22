Lobotka, finale di stagione in salita: flessione e rebus contratto

Lobotka è tornato a pieno regime da Cagliari-Napoli in poi, ossia dopo aver smaltito l'ultimo problema muscolare della stagione.





Quattro gare dunque, in cui fosforo e dinamismo del 68 di Conte non sono risultati quelli dei giorni migliori. Nel mezzo la mancata qualificazione della sua Slovacchia ai Mondiali, che in un certo senso potrebbe aver influito sul recente calo di rendimento.





Sabato con la Lazio il picco verso il basso, col retropassaggio corto che ha messo in difficoltà Buongiorno e costretto Lobo a tentare di rimediare, facendo però peggio: spinta a Noslin in area e penalty, poi fallito da Zaccagni. Ma ad ogni modo, a prescindere dall'esito del rigore, indizi di involuzione.