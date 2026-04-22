Lobotka, finale di stagione in salita: flessione e rebus contratto

La mente del Napoli, da qualche settimana, non appare più lucida.
Parliamo di Stanislav Lobotka, cervello e certezza degli azzurri, alle prese con una flessione tradotta in errori.
Quelli commessi contro la Lazio hanno contribuito al successo biancoceleste al Maradona, con lo slovacco ritrovatosi nel vortice delle insufficienze piovute addosso a diversi azzurri.
In particolare ai Fab 4 dei quali fa parte anche Lobo, il cui futuro all'ombra del Vesuvio è reso incerto dalla situazione contrattuale.