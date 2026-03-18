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Lang infortunioGetty Images
Francesco Schirru

Liverpool-Galatasaray, turchi eliminati e con le ossa rotte: Osimhen k.o, entra Lang ed esce in barella per un taglio al dito

Dopo la vittoria per 1-0 nella partita d'andata, il Galatasaray cade 4-0 in casa del Liverpool dicendo addio alla Champions. Problema al braccio per Osimhen, taglio a un dito della mano per Lang, fuori in barella e in ospedale.

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Niente quarti di finale per il Galatasaray, che dopo aver eliminato la Juventus negli ottavi esce dalla Champions in seguito al secco 4-0 contro il Liverpool. Ampiamente ribaltato dunque l'1-0 ottenuto dai padroni di casa in Turchia: Anfield non ha dato scampo agli ospiti, che non riescono a tornare tra le migliori otto del continente.

Non solo l'eliminazione per il Galatasaray, ma anche problemi fisici da valutare. Parliamo di Osimhen, che ha abbandonato il terreno di gioco all'intervallo per un problema al braccio e di Lang, entrato in campo insieme a Sanè al posto del nigeriano e di Boey, ma costretto a sua volta a lasciare la gara al minuto 80 (dentro Mauro Icardi).

Tra i due infortuni quello di Lang è sicuramente, purtroppo per lui, il più particolare: l'ex Napoli è stato trasportato fuori dal campo in barella dopo un bruttissimo taglio al dito della mano. Per il giocatore del Galatasaray un problema dovuto all'impatto con i cartelloni pubblicitari, che hanno già riacceso la questione sulla sicurezza dei giocatori una volta che questi finiscono a bordo campo, rischiando la propria incolumità.

  • Lang infortunioSky

    L'INFORTUNIO DI LANG

    Cosa è successo al dito di Lang?

    Dalle immagini non è chiarissimo il taglio subito, ma l'uscita in barella e le reazioni delle persone a bordo campo dimostrano come non si tratti di qualcosa di banale. Lang è stato trasportato subito in ospedale, vista la grande preoccupazione derivante dall'infortunio.

    "Lang ha una grave ferita al dito" ha confermato l'allenatore del Galatasaray, Okan Buruk. "Verrà portato all'ospedale qui dove effettuerà degli esami dettagliati, ma si tratta di una una brutta ferita".

    A molti l'infortunio di Lang ha già ricordato quello capitato a Mimmo Giampà, giocatore del Messina che due decenni fa subì una gravissima lacerazione alla coscia dopo l'impatto con il tagliente cartellone pubblicitario.

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  • Infortunio LangGetty Images

    CONTROLLI A FINE GARA

    Al termine della partita diverse persone hanno cercato di far luce sull'accaduto, cercando di ricostruire quanto successo a Lang nella parte finale di gara.

    La questione sui cartelloni pubblicitari e la sicurezza dei giocatori potrebbe essere nuovamente in primo piano dopo quanto accaduto durante Liverpool-Galatasaray.

    Van Dijk e Alisson hanno subito cercato di confortare Lang, con il portiere del Liverpool anch'esso apparso visibilmente preoccupato per l'infortunio occorso all'avversario del Galatasaray.

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  • L'INFORTUNIO DI OSIMHEN

    Lang era entrato all'intervallo per Osimhen, di cui allo stesso modo ha parlato mister Okan al termine dell'eliminazione dalla Champions League.

    Per l'altro ex Napoli 'solo' un problema al braccio, per cui il Galatasaray non ha comunque voluto rischiare:

    "Victor ha un forte dolore al braccio. Voleva continuare a giocare nonostante l'infortunio nel primo tempo, ma non abbiamo voluto rischiare visto che il dolore si è intensificato".

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