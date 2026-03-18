Liverpool-Galatasaray, turchi eliminati e con le ossa rotte: Osimhen k.o, entra Lang ed esce in barella per un taglio al dito

Niente quarti di finale per il Galatasaray, che dopo aver eliminato la Juventus negli ottavi esce dalla Champions in seguito al secco 4-0 contro il Liverpool. Ampiamente ribaltato dunque l'1-0 ottenuto dai padroni di casa in Turchia: Anfield non ha dato scampo agli ospiti, che non riescono a tornare tra le migliori otto del continente.

Non solo l'eliminazione per il Galatasaray, ma anche problemi fisici da valutare. Parliamo di Osimhen, che ha abbandonato il terreno di gioco all'intervallo per un problema al braccio e di Lang, entrato in campo insieme a Sanè al posto del nigeriano e di Boey, ma costretto a sua volta a lasciare la gara al minuto 80 (dentro Mauro Icardi).

Tra i due infortuni quello di Lang è sicuramente, purtroppo per lui, il più particolare: l'ex Napoli è stato trasportato fuori dal campo in barella dopo un bruttissimo taglio al dito della mano. Per il giocatore del Galatasaray un problema dovuto all'impatto con i cartelloni pubblicitari, che hanno già riacceso la questione sulla sicurezza dei giocatori una volta che questi finiscono a bordo campo, rischiando la propria incolumità.