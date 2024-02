Corriere dello Sport - Furia Ostigard con Mazzarri nell'intervallo di Napoli-Genoa: tensione sotto gli occhi di De Laurentiis

Il difensore norvegese si è infuriato per il cambio nell'intervallo di Napoli-Genoa: tensione con Mazzarri negli spogliatoi davanti al presidente.

Il momento no in casa Napoli prosegue. I partenopei non vanno oltre l’1-1 al Maradona contro il Genoa, un pari acciuffato in extremis grazie alla rete di Ngonge, che ha risposto a Frendrup.

Un risultato che tiene sempre più lontana la squadra di Walter Mazzarri dalla zona Champions League, al momento distante nove punti, quelli che dividono gli azzurri dall’Atalanta di Gasperini.

La crisi che sta vivendo il Napoli ha creato qualche malumore anche all’interno dello spogliatoio, dove alcuni calciatori iniziano a manifestare qualche segnale d’insofferenza.

Il Corriere dello Sport rivela un retroscena proprio della sfida di ieri, Napoli-Genoa, con un episodio accaduto nell’intervallo della sfida con la tensione tra Ostigard e Mazzarri.

Il difensore ex Genoa non ha digerito la sostituzione e si è scagliato contro l’allenatore, sotto gli occhi dei campionato di squadra e del presidente De Laurentiis.