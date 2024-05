La lettera d'addio di Zielinski al Napoli: “Grazie per non avermi offeso per la mia decisione”

In occasione del suo compleanno, il polacco ha scritto una lettera d'addio ai tifosi e al club: si sta per concludere l'avventura dopo 8 anni.

Poco più di un mese alla fine dell’avventura di Piotr Zielinski al Napoli. Il 30 giugno prossimo scadrà l’accordo che lega il centrocampista polacco al club azzurro.

Un contratto che non verrà prolungato, con Zielinski che ha già definito l’intesa che lo legherà all’Inter campione d’Italia. L’ex Empoli e Udinese vestirà, infatti, la maglia nerazzurra e sarà a disposizione di Simone Inzaghi nella prossima stagione.

Napoli, però, resterà per sempre nel cuore e nell’anima di Piotr, come ha lui stesso sottolineato in occasione della festa per il suo 30esimo compleanno.

Il polacco ha organizzato una festa a cui hanno partecipato anche i compagni di squadra del Napoli.

Nel corso dell’evento, Zielinski ha letto una lettera che lui stesso ha scritto alla società e ai tifosi partenopei in vista dell’addio.