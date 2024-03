Terremoto in casa Lazio: Sarri si è dimesso, il suo staff è ancora in carica

Sarri ha rassegnato le dimissioni da tecnico della Lazio, a differenza del suo staff: squadra per ora affidata al vice Martusciello.

È tempo di attente riflessioni alla Lazio, dove Maurizio Sarri ha rassegnato le proprie dimissioni dopo il k.o. casalingo contro l'Udinese, che ha ulteriormente allontanato i biancocelesti dalla zona Champions League.

Dimissioni accettate dal presidente Lotito, al lavoro per trovare un sostituto dell'allenatore toscano: nel frattempo la squadra è stata affidata a Giovanni Martusciello, vice dell'ormai ex tecnico.

A differenza di Sarri, infatti, il suo staff è ancora in carica in attesa che venga presa una decisione definitiva sul nuovo nome per la panchina biancoceleste.