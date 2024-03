Nuovo allenatore per la Lazio, Sarri si è dimesso: chi arriva al suo posto? Il possibile sostituto

Sarri ha rassegnato le sue dimissioni, la Lazio dovrà scegliere un nuovo allenatore per il proseguo della stagione tra Serie A e Coppa Italia.

Maurizio Sarri non è più l'allenatore della Lazio. Il tecnico si è infatti dimesso, lasciando la squadra dopo l'ennesima sconfitta dell'ultimo periodo, ovvero quella subita all'Olimpico contor l'Udinese.

Senza più Sarri, Lotito deve ora fare i conti con la mancanza del tecnico in capo in vista degli ultimi dieci turni di Serie A e delle semifinali di Coppa Italia contro la Juventus.

Diversi i nomi possibili per il post Sarri, in un finale di campionato che potrebbe riportare la Lazio in Champions League o sollevare la Coppa Italia in caso di successo tra semifinali e finali.