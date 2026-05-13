Lazio-Inter, ci sono i supplementari o i rigori in caso di pareggio al 90'? Il regolamento della finale di Coppa Italia

Il giorno della grande finale è arrivato: Lazio e Inter si sfidano sul terreno di gioco dell'Olimpico per alzare al cielo di Roma la Coppa Italia, dopo aver eliminato rispettivamente l'Atalanta e il Como nelle semifinali della competizione.
Lazio-Inter si giocherà in gara secca, senza ritorno come avveniva fino all'edizione 2006/2007 compresa: chi vince si porta a casa il trofeo, chi perde dovrà invece accontentarsi del secondo posto finale.
Cosa accadrebbe, però, al 90' in caso di pareggio tra Lazio e Inter? Ci sarebbero i tempi supplementari o direttamente i calci di rigore? Il regolamento della Coppa Italia.