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Stefano Silvestri

Lazio-Inter, ci sono i supplementari o i rigori in caso di pareggio al 90'? Il regolamento della finale di Coppa Italia

Coppa Italia
Lazio vs Inter
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La partita dell'Olimpico tra Lazio e Inter si gioca in gara secca: chi vince conquista la Coppa Italia, chi perde chiude al secondo posto. Ma cosa accadrebbe in caso di parità?

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Il giorno della grande finale è arrivato: Lazio e Inter si sfidano sul terreno di gioco dell'Olimpico per alzare al cielo di Roma la Coppa Italia, dopo aver eliminato rispettivamente l'Atalanta e il Como nelle semifinali della competizione.

Lazio-Inter si giocherà in gara secca, senza ritorno come avveniva fino all'edizione 2006/2007 compresa: chi vince si porta a casa il trofeo, chi perde dovrà invece accontentarsi del secondo posto finale.

Cosa accadrebbe, però, al 90' in caso di pareggio tra Lazio e Inter? Ci sarebbero i tempi supplementari o direttamente i calci di rigore? Il regolamento della Coppa Italia.

  • LAZIO-INTER, CI SONO I SUPPLEMENTARI?

    Nel caso Lazio e Inter terminino in parità il secondo tempo regolamentare, la finale di Coppa Italia proseguirà con i tempi supplementari. Supplementari che sì, all'ultimo atto della competizione sono dunque previsti dal regolamento.

    La squadra di Sarri e quella di Chivu, con questo scenario, rimarrebbero in campo per altri 30 minuti complessivi suddivisi nei classici due tempi da 15 minuti ciascuno.

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  • LAZIO-INTER, CI SONO I RIGORI?

    Nel caso Lazio-Inter sia ancora ferma su un qualsiasi punteggio di parità al 120', la gara verrà infine decisa dalla soluzione definitiva: quella rappresentata dai calci di rigore.

    Le due squadre avranno dunque cinque tentativi a testa a disposizione, con possibilità di andare a oltranza nel caso l'equilibrio ancora non si sia spezzato.

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  • COSA DICE IL REGOLAMENTO

    Così, a tal proposito, recita il regolamento della Coppa Italia nel paragrafo dedicato alla finale:

    "Si aggiudica la Competizione la squadra che segna il maggior numero di reti. Risultando pari il numero di reti segnate, le squadre devono disputare due tempi supplementari della durata di 15 minuti ciascuno. Perdurando la parità anche al termine dei due tempi supplementari, l’arbitro provvede a far battere i tiri di rigore, con le modalità previste dal “Regolamento del Giuoco del Calcio” al paragrafo: “Procedure per determinare la squadra vincente di una gara”.

  • QUANDO CI SONO I SUPPLEMENTARI IN COPPA ITALIA

    I tempi supplementari non sono previsti in Coppa Italia dal turno preliminare fino ai quarti di finale compresi: anche in questa edizione sono stati introdotti solamente in occasione delle semifinali, essendo peraltro necessari per decidere Atalanta-Lazio, e poi in caso di pareggio in finale.

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