Lazio-Inter, prove generali: il confronto in campionato per prepararsi alla Finale di Coppa Italia

Lazio-Inter, atto primo. Biancocelesti e nerazzurri si affronteranno nella sfida di sabato in Serie A, vero e proprio antipasto della Finale di Coppa Italia in programma mercoledì. Tutto sarà identico: motivazioni, scenario e, in parte, alcuni dei protagonisti che scenderanno in campo. Sebbene entrambe abbiano poco da chiedere alla Serie A, infatti, sia Sarri che Chivu non esagereranno col turnover, anche per non far calare l’attenzione ai propri interpreti.



