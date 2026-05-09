Lazio-Inter, atto primo. Biancocelesti e nerazzurri si affronteranno nella sfida di sabato in Serie A, vero e proprio antipasto della Finale di Coppa Italia in programma mercoledì. Tutto sarà identico: motivazioni, scenario e, in parte, alcuni dei protagonisti che scenderanno in campo. Sebbene entrambe abbiano poco da chiedere alla Serie A, infatti, sia Sarri che Chivu non esagereranno col turnover, anche per non far calare l’attenzione ai propri interpreti.
Lazio-Inter, prove generali: il confronto in campionato per prepararsi alla Finale di Coppa Italia
COME CI ARRIVA LA LAZIO
La Lazio recupererà Gila per il match numero uno contro i nerazzurri e l’idea di Sarri è quella di proporlo dal primo minuto per fargli riprendere immediatamente confidenza col campo. Non giocherà, chiaramente, 90 minuti, ma farà staffetta con Provstaard. Chi si è fermato in casa biancoceleste è Mattia Zaccagni: problema a un piede, sicuramente assente quest’oggi.
COME CI ARRIVA L’INTER
L’Inter, invece, dovrebbe rivedere Lautaro Martinez dal primo minuto. Il toro farà coppia con Bonny, con Thuram in panchina insieme a diversi altri protagonisti dello Scudetto numero 21: da Dimarco a Barella, passando per Akanji. Fuori, invece, Calhanoglu e Pio Esposito: non al meglio ed esclusi dai convocati.
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GILA E LAUTARO, DESTINO COMUNE?
Per Lautaro e Gila, peraltro, sembra esserci un destino simile in arrivo: titolari in campionato per mettere minuti nelle gambe dopo i rispettivi infortuni, per presentarsi quanto meglio possibile nel match che metterà in palio la Coppa Italia. Il piano riservato da Chivu e Sarri ai due leader è praticamente identico.
QUANDO SI GIOCA LA FINALE DI COPPA ITALIA
La Finale di Coppa Italia fra Lazio e Inter si giocherà mercoledì 13 maggio alle ore 21. Il match si giocherà allo stadio Olimpico di Roma, che ovviamente ospiterà anche il confronto di campionato di sabato 9 maggio.
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