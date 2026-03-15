Lautaro Martinez e Calhanoglu recuperano per Fiorentina-Inter? Le condizioni dei due nerazzurri

Quello che sta vivendo l’Inter non è certamente il momento più esaltante della sua stagione.
Dopo aver tenuto per mesi un passo da dominatrice assoluta del campionato, nelle ultime due uscite ha subito prima una sconfitta nel derby contro il Milan, poi non è riuscita ad andare oltre a un 1-1 interno contro l’Atalanta.
Una frenata che potrebbe consentire ai ‘cugini’ rossoneri di portarsi potenzialmente a -5 quando mancherebbero ancora nove giornate alla fine del torneo e di riaprire dunque il discorso Scudetto.
La compagine nerazzurra tornerà in campo il prossimo 22 marzo per affrontare la Fiorentina nel trentesimo turno e, per la sfida di Firenze, Cristian Chivu spera ovviamente di poter recuperare due elementi fondamentali come Lautaro Martinez ed Hakan Calhanoglu.
I due saranno a disposizione per la gara dell’Artemio Franchi?