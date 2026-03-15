Lautaro Martinez e Calhanoglu recuperano per Fiorentina-Inter? Le condizioni dei due nerazzurri

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, in vista della sfida con la Fiorentina c’è più ottimismo per un eventuale rientro di Calhanoglu, piuttosto che per quello di Lautaro Martinez.

Se tutto andrà come previsto e non ci saranno dunque contrattempi, il centrocampista turco sarà a disposizione di Cristian Chivu per la gara del prossimo 22 marzo.

Un recupero doppiamente importante, anche perché vanno valutate le condizioni di Mkhitaryan che ha riportato un problema muscolare contro l’Atalanta e dunque potrebbe saltare la partita dell’Artemio Franchi.