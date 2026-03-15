Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Lautaro Martinez Calhanoglu InterGetty Images
Leonardo Gualano

Lautaro Martinez e Calhanoglu recuperano per Fiorentina-Inter? Le condizioni dei due nerazzurri

L’Inter spera di poter recuperare Lautaro Martinez e Calhanoglu per la prossima sfida di campionato contro la Fiorentina: le loro condizioni.

Pubblicità

Quello che sta vivendo l’Inter non è certamente il momento più esaltante della sua stagione.

Dopo aver tenuto per mesi un passo da dominatrice assoluta del campionato, nelle ultime due uscite ha subito prima una sconfitta nel derby contro il Milan, poi non è riuscita ad andare oltre a un 1-1 interno contro l’Atalanta.

Una frenata che potrebbe consentire ai ‘cugini’ rossoneri di portarsi potenzialmente a -5 quando mancherebbero ancora nove giornate alla fine del torneo e di riaprire dunque il discorso Scudetto.

La compagine nerazzurra tornerà in campo il prossimo 22 marzo per affrontare la Fiorentina nel trentesimo turno e, per la sfida di Firenze, Cristian Chivu spera ovviamente di poter recuperare due elementi fondamentali come Lautaro Martinez ed Hakan Calhanoglu.

I due saranno a disposizione per la gara dell’Artemio Franchi?

  • LE CONDIZIONI DI LAUTARO MARTINEZ

    Lautaro Martinez non gioca una partita ufficiale dallo scorso 18 febbraio, da quando cioè si è fermato nel corso della sfida con il Bodo/Glimt valida per l’andata dei playoff di Champions League.

    L’attaccante argentino, in quella occasione, ha riportato un risentimento al soleo della gamba sinistra che poi lo ha costretto a saltare sei partite consecutive: quattro di campionato, una di Coppa Italia ed appunto il ritorno con il Bodo/Glimt di Champions.

    Dopo settimane di riabilitazione, Lautaro Martinez è tornato a correre in campo, ma le sue condizioni sono ancora da valutare.

    • Pubblicità

  • LAUTARO A DISPOSIZIONE PER LA FIORENTINA?

    La gara contro la Fiorentina è stata spesso indicata nelle ultime settimane come quella giusta per il rientro di Lautaro Martinez ma, secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, ad oggi non ci sono certezze.

    La volontà dell’Inter è quella di non correre il rischio di una ricaduta che poi si tradurrebbe nell’assenza del suo uomo di punta nel momento cruciale della stagione.

    Molto dipenderà dunque da come andranno le cose nei prossimi giorni, ma ad oggi la sua presenza a Firenze è tutt’altro che scontata. In caso di forfait, Lautaro tornerebbe solo dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LE CONDIZIONI DI CALHANOGLU

    Oltre a Lautaro Martinez, nelle ultime settimane l’Inter ha dovuto spesso rinunciare anche a un altro dei suoi titolari inamovibili: Hakan Calhanoglu.

    Il centrocampista, a fine febbraio, sembrava essersi messo definitivamente alle spalle l’infortunio al polpaccio che lo aveva costretto ad uno stop di circa un mese, ma la scorsa settimana ha riportato un leggero risentimento muscolare agli adduttori della coscia destra, che lo ha reso indisponibile per la sfida con l’Atalanta.

  • CALHANOGLU A DISPOSIZIONE PER LA FIORENTINA?

    Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, in vista della sfida con la Fiorentina c’è più ottimismo per un eventuale rientro di Calhanoglu, piuttosto che per quello di Lautaro Martinez.

    Se tutto andrà come previsto e non ci saranno dunque contrattempi, il centrocampista turco sarà a disposizione di Cristian Chivu per la gara del prossimo 22 marzo.

    Un recupero doppiamente importante, anche perché vanno valutate le condizioni di Mkhitaryan che ha riportato un problema muscolare contro l’Atalanta e dunque potrebbe saltare la partita dell’Artemio Franchi.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
Inter crest
Inter
INT
0