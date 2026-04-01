Il Potenza vince la sua prima Coppa Italia Serie C: trionfo storico, al Latina non basta l'1-0

Il Potenza ha vinto la Coppa Italia di Serie C. Un risultato storico per il club rossoblù e l'intera regione della Basilicata, per la prima volta fa suo il trofeo. Nella finale di ritorno contro il Latina è bastato anche il k.o per 1-0, visto il convincente 3-1 ottenuto tra le mura amiche qualche settimana fa.

Una gara non proprio esaltante quella andata in scena a Latina, dove i padroni di casa hanno potuto contare nuovamente su mister Gennaro Volpe, squalificato nel match d'andata. Il Potenza ha invece vinto la Coppa Italia Serie non con De Giorgio, ma bensì con il vice Alfano, considerando come il tecnico in capo fosse squalificato per somma di gialli.

Forte dei due goal di vantaggio ottenuti nella partita d'andata, il Potenza (che non ha potuto contare sullo squalificato Adjapong, ex Sassuolo, in difesa, fuori alla pari dell'avversario De Ciancio, anch'esso per somma di gialli) non ha rischiato di scoprirsi per segnare e chiudere il discorso, con il Latina che ha così preso possesso del campo senza però mai realmente mettere in difficoltà i padroni di casa.

I primi cambi della ripresa sono arrivati al 59', due per parte, ma soprattutto si è sbloccato il match con il goal del Latina, immediatamente successivo alle sostituzioni: destro angolatissimo di Parigi al minuto 60 e padroni di casa avanti. Lo Stadio Francioni è così divenuto una bolgia per spingere i padroni di casa, gli unici in campo. Ma non abbastanza decisi, nonostante un incrocio dei pali e tante conclusioni, per trovare il raddoppio che avrebbe portato ai supplementari.

La coppa è così finita nelle mani del Potenza, che dopo il primo posto nella Serie C 1963 può vantare un trofeo nella propria bacheca. Per il Latina, vincitore del torneo nel 2013, arriva il k.o alla seconda finalissima della sua storia.