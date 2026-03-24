Lang ha evitato l'amputazione del dito, ha solo una grossa fasciatura: "Non posso giocare a Playstation"

Sospiro di sollievo per Noa Lang. Il giocatore dell'Olanda e del Galatasaray è riuscito ad evitare che il pollice venisse amputato dopo il profondo taglio subito nella partita di Champions League tra il club turco e il Liverpool. Nel ritorno degli ottavi l'ex Napoli aveva infatti subito un brutto infortunio dopo l'impatto con i monitor pubblicitari a bordo campo, chiedendo a gran voce il cambio ed uscendo, alla fine, in barella.

Trasportato in ospedale, Lang è stato sottoposto a un intervento chirurgico direttamente a Liverpool, il cui club è finito sotto indagine da parte dell'UEFA. Dopo la paura per il 26enne le cose stanno migliorando, tanto da essere anche convocato per le partite con la maglia dell'Olanda previste in questa sosta.

Lang non giocherà contro la Norvegia, ma potrebbe recuperare per la sfida contro l'Ecuador: “Voglio chiarire che non c’è un’amputazione completa; tuttavia, la lesione è significativa” ha fatto sapere il medico del Galatasaray, Yener Ince. "Attualmente non sembrano esserci problemi, ma l’equipe medica del club lo sta monitorando. Siamo in stretto contatto con lo staff medico della nazionale olandese”.