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Francesco Schirru

Lang ha evitato l'amputazione del dito, ha solo una grossa fasciatura: "Non posso giocare a Playstation"

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N. Lang

Operato a Liverpool dopo l'impatto con i monitor pubblicitari durante la partita di Champions, Lang alla fine è stato anche convocato dall'Olanda per le partite di questi giorni.

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Sospiro di sollievo per Noa Lang. Il giocatore dell'Olanda e del Galatasaray è riuscito ad evitare che il pollice venisse amputato dopo il profondo taglio subito nella partita di Champions League tra il club turco e il Liverpool. Nel ritorno degli ottavi l'ex Napoli aveva infatti subito un brutto infortunio dopo l'impatto con i monitor pubblicitari a bordo campo, chiedendo a gran voce il cambio ed uscendo, alla fine, in barella.

Trasportato in ospedale, Lang è stato sottoposto a un intervento chirurgico direttamente a Liverpool, il cui club è finito sotto indagine da parte dell'UEFA. Dopo la paura per il 26enne le cose stanno migliorando, tanto da essere anche convocato per le partite con la maglia dell'Olanda previste in questa sosta.

Lang non giocherà contro la Norvegia, ma potrebbe recuperare per la sfida contro l'Ecuador: “Voglio chiarire che non c’è un’amputazione completa; tuttavia, la lesione è significativa” ha fatto sapere il medico del Galatasaray, Yener Ince. "Attualmente non sembrano esserci problemi, ma l’equipe medica del club lo sta monitorando. Siamo in stretto contatto con lo staff medico della nazionale olandese”.

  • LA PAROLA A LANG

    "Ho ancora completamente il pollice, questa è la cosa più importante" ha detto Lang in un’intervista con Ziggo Sport.

    "Non riuscirò a giocare a PlayStation per un po’, ma potrò rifarlo. Per fortuna, ho solo bisogno che le mie gambe possano giocare a calcio. Sono destrorso, ho solo qualche problema con la doccia e roba del genere".

    Lang è stato fotografato con una benda extra-large intorno al pollice mentre prendeva parte all'allenamento dell'Olanda, con cui ha lavorato regolarmente in vista delle amichevoli contro Norvegia ed Ecuador.

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