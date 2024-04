La scelta di Mbappé: cambia ruolo al Real Madrid per il Pallone d'Oro

L’attaccante francese è pronto ad accettare la sfida nel Real Madrid di Ancelotti: giocare centravanti per vincere Scarpa d’Oro e Pallone d’Oro.

Kylian Mbappé e il Real Madrid sono sempre più vicino. Il prossimo 1° luglio, dopo la scadenza del contratto che lega l’attaccante francese al PSG, l’accordo già trovato tra il calciatore e i Blancos di Florentino Perez potrà essere formalizzato e ufficializzato.

In attesa dell’annuncio, in casa Real Madrid si discute già sulla posizione in campo che occuperò Mbappé nello scacchiere tattico di Carlo Ancelotti.

Secondo le indiscrezioni, il calciatore francese verrà adattato al ruolo di centravanti, completando il tridente con Vinicius Jr e Rodrygo, una coppia che ha già dimostrato negli ultimi tempi tutto il suo valore e lo ha fatto anche recentemente nella doppia sfida contro il Manchester City di Pep Guardiola.

Dal canto suo, Mbappé è pronto ad accettare questa nuova sfida, che potrebbe dare l’accelerata decisiva alla carriera del francese in ottica Pallone d’Oro.