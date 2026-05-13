La Last Dance di Pedro e Mkhitaryan: Lazio-Inter tra Coppa Italia, addio e possibile ritiro

Anche Mkhitaryan sta pensando seriamente al ritiro. L'ipotesi di abbandonare il calcio è una possibilità concreta, come emerso negli scorsi giorni. E lui stesso, dopo la partita Scudetto contro il Parma, non ha fatto nulla per smorzarla.

"Cosa mi frulla in testa? Al momento solo emozioni. Ho avuto una grandiosa carriera, sono felice di averla fatta e di aver giocato a pallone. Sono contento di aver fatto parte dell'Inter e di essere un compagno di questi ragazzi, perché mi hanno allungato la vita calcistica negli ultimi quattro anni. Ci mancano le ultime partite, poi deciderò".

Mkhitaryan, intanto, si sta facendo beffe dell'anagrafe: lui ha chiuso i conti contro il Parma facendo partire la festa, sempre lui ha chiuso i conti sabato nella prima delle due sfide contro la Lazio. Gara nella quale, peraltro, è rimasto in campo per tutti i 90 minuti.

Altra curiosità: Henrikh è un ex Roma. Nella Capitale ha giocato per tre anni, dal 2019 al 2022, prima di trasferirsi a Milano. Ha condiviso lo spogliatoio proprio con Pedro, ha vinto pure la storica prima edizione della Conference League. E dunque stasera sarà per lui una sorta di derby, non solo l'ultima con l'Inter e la possibile ultima della carriera.