La flessione del Napoli: un solo punto tra Parma e Lazio, ora anche il secondo posto è a rischio

Un pareggio in quel di Parma, prima della sconfitta contro la Lazio che ha interrotto la striscia positiva di risultati casalinghi in campionato: ultime due giornate da incubo per un Napoli chiamato a guardarsi indietro più che in avanti.

Il distacco dalla lanciatissima Inter è ora di dodici lunghezze che, a cinque giornate dalla fine, praticamente condanna gli azzurri e concede ai rivali la possibilità di tornare campioni d'Italia già nel prossimo turno in caso di incastri favorevoli.

Ora anche la seconda piazza è a forte rischio: Milan e Juventus hanno la chance di agganciare e avvicinarsi ai partenopei, chiamati a un cambio di passo nelle ultime partite per cercare di conservare il piazzamento attuale ed evitare di scendere addirittura dal podio.