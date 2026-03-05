La Finalissima tra Spagna e Argentina in programma in Qatar: nessuna sede alternativa è stata ancora valutata

Continua ad allegare tanta incertezza riguardo la Finalissima, ovvero la sfida che il prossimo 27 marzo vedrà opposte Spagna ed Argentina.

Come è noto, per la partita tra i campioni d’Europa e quella del Sudamerica, è stato scelto il Qatar come sede, ma quanto accaduto negli ultimi giorni, ha posto dei dubbi sul regolare svolgimento della gara.

Ad incombere sull’evento è lo scoppio del conflitto in Medio Oriente che, come è normale che sia, pone più di una questione relativa alla sicurezza degli atleti e ovviamente degli spettatori che si recheranno allo stadio per seguire il match.