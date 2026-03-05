Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Finalissima TrophyGetty
Leonardo Gualano

La Finalissima tra Spagna e Argentina in programma in Qatar: nessuna sede alternativa è stata ancora valutata

La Finalissima tra Spagna ed Argentina dovrebbe giocarsi in Qatar, ma la situazione in Medio Oriente pone dei seri dubbi: la UEFA per ora non si sbilancia.

Pubblicità

Continua ad allegare tanta incertezza riguardo la Finalissima, ovvero la sfida che il prossimo 27 marzo vedrà opposte Spagna ed Argentina.

Come è noto, per la partita tra i campioni d’Europa e quella del Sudamerica, è stato scelto il Qatar come sede, ma quanto accaduto negli ultimi giorni, ha posto dei dubbi sul regolare svolgimento della gara.

Ad incombere sull’evento è lo scoppio del conflitto in Medio Oriente che, come è normale che sia, pone più di una questione relativa alla sicurezza degli atleti e ovviamente degli spettatori che si recheranno allo stadio per seguire il match.

  • NESSUNA DECISIONE PRESA

    Come riportato da ‘AS’, gli incontri che si sono tenuti nelle scorse ore tra i rappresentati della UEFA e quelli della CONMEBOL, non hanno dato alcun esito.

    Negli ultimi giorni si era parlato della possibilità di un cambio di sede, ma al momento nessuna alternativa allo stadio di Lusail in Qatar è stata presa in considerazione. 

    • Pubblicità

  • IL COMUNICATO DELLA UEFA

    La UEFA, attraverso un comunicato ufficiale, ha specificato come al momento nessuna decisione sia stata ancora presa e che il tutto è stato rimandato alla prossima settimana.

    “Siamo consapevoli delle speculazioni che circondano la Finalissima, data la situazione nella regione. Sono in corso discussioni con gli organizzatori locali, che hanno compiuto enormi sforzi per garantire il successo dell’evento. Una decisione definitiva è prevista entro la fine della prossima settimana”.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • IL QATAR SPINGE PER OSPITARE L’EVENTO

    Secondo quanto trapelato negli ultimi giorni, la Qatar Football Association, ha sospeso a tempo indeterminato tutti i tornei nazionali, a seguito degli attacchi che si stanno verificando nella Penisola Arabica.

    Tuttavia gli organizzatori starebbero continuando a spingere affinché la partita si giochi a Doha e questo perché è stato fatto un grandissimo investimento per ospitare l’evento. 

    Il Qatar punta dunque a non perdere l’organizzazione della Finalissima finché le condizioni di sicurezza lo consentiranno e comunque per un’intesa definitiva dovranno dovranno trovare un punto d’incontro la UEFA, la CONMEBOL, la FIFA e le Federazioni calcistiche di Spagna e Argentina. 

Finalissima
Spagna crest
Spagna
SPA
Argentina crest
Argentina
ARG
0