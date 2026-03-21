La Cremonese vince e ridisegna la lotta salvezza: le rivali e come funzionano classifica avulsa e spareggio

Con una classifica in coda così corta, è lecito chiedersi cosa potrebbe accadere nel caso in cui alcune squadre chiudano il torneo a pari punti.
Ovviamente mancano ancora diverse giornate alla fine del torneo e, da qui al 38° turno, tutto può ancora cambiare, ma visto l'andamento delle compagini coinvolte nella lotta per non retrocedere, non si possono escludere scenari anche clamorosi.
Ebbene, nel caso in cui due o più squadre chiudano il campionato con lo stesso numero di punti totalizzati, verranno seguiti alcuni criteri per stabilire il loro posizionamento in classifica.
Il primo è quello dei punti ottenuti negli scontri diretti (ovviamente tra le squadre in questione), poi si passa alla differenza reti negli scontri diretti e, successivamente, alla differenza reti in campionato, al maggior numero di goal segnati ed infine al sorteggio.
Tali criteri non verrebbero seguiti se, alla fine del campionato, la diciassettesima e la diciottesima classificata dovessero chiudere a pari punti. In questo caso, infatti, la classifica avulsa servirebbe solo per stabilire chi gioca in casa il ritorno di uno spareggio che si gioca con la formula del doppio confronto. In tal caso non varrà la regola dei goal in trasferta: resterà in Serie A chi segna di più nel doppio confronto o, in caso di parità, si procederà ai calci di rigore.