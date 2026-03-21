La Cremonese vince e ridisegna la lotta salvezza: le rivali e come funzionano classifica avulsa e spareggio

La Cremonese, dopo l'ultima sconfitta interna per 4-1 contro la Fiorentina, in un importantissimo scontro diretto, sembrava essere in caduta libera.





Le è bastato il successo di Parma per riaprire i giochi e ridisegnare la classifica. Una vittoria che metterà pressione a squadre che si sentivano probabilmente più tranquille e che adesso saranno chiamate a rispondere per allungare nuovamente.





Dovrà farlo il Lecce, che domenica sarà impegnato sul campo della Roma e che è stato raggiunto a quota 27, ma dovrà provare ad accelerare anche la Fiorentina, che vanta una sola lunghezza di vantaggio e che ospiterà la capolista Inter.





La vittoria della Cremonese cambia le carte in tavola anche per il Cagliari, che è già sceso in campo nel trentesimo turno di Serie A, perdendo in casa contro il Napoli. Per i sardi i punti in classifica sono 30, ovvero tre in più rispetto ai grigiorossi, e questo vuol dire che la tranquillità che era sembrata garantita solo fino a poche settimane fa adesso è venuta meno.