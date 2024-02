I tifosi in Curva Nord animano San Siro con una coreografia raffigurante l'essere mitologico prima di Inter-Juventus.

Una coreografia speciale per una partita speciale.

Come era lecito attendersi, Inter-Juventus si gioca in una cornice spettacolare e in Meazza gremito in ogni ordine di posto.

Prima del calcio d’inizio a vestire il ruolo di protagonista assoluta è stata la Curva Nord che ha accolto le squadre in campo in maniera spettacolare.