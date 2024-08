La ‘bolla’ Arabia Saudita è scoppiata? Un’estate con meno investimenti e stelle

A differenza di un anno fa, la Saudi Pro League non è stata protagonista assoluta del mercato

Nell’estate del 2023 l’Arabia Saudita ha scosso il mondo del calcio.

Sono stati quasi 900 i milioni di euro investiti dalle società di Saudi Pro League per acquistare qualcosa come 97 calciatori, tra i quali stelle di prima grandezza come Benzema, Neymar, Mané e Mahrez che hanno così deciso di seguire le orme di Cristiano Ronaldo.

Come spiegato da Pep Guardiola, le società saudite hanno “cambiato il calciomercato”, attirando campioni che solo qualche mese prima sarebbe stato difficile anche solo immaginare lontano dall’Europa.

A distanza di dodici mesi molte cose sono cambiate. Tanti sono i giocatori ancora accostati alle squadre di Saudi Pro League, ma gli investimenti fatto sono stati pochissimi.

La bolla saudita è dunque già esplosa? Si prospetta un crollo simile a quello del calcio cinese? O possiamo aspettarci che altre superstar decidano di trasferirsi in Arabia Saudita nelle prossime settimane?