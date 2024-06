Gli Azzurri vincono gli Europei nel 1968: in semifinale superano l'URSS con la monetina, in finale si impongono nel replay con la Jugoslavia.

Nelle 9 volte in cui l'Italia del calcio è arrivata a una fase finale di un Campionato europeo, soltanto in due occasioni è poi riuscita a vincere il trofeo: oltre ad Euro 2020, l'edizione casalinga del 1968 - oltre che per il successo della squadra guidata da Valcareggi - sarà ricordata per le tante peculiarità che l'hanno caratterizzata, dalla monetina decisiva nella sfida con l'Unione Sovietica, alla ripetizione della finale con la Jugoslavia.