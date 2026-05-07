L'inchiesta sugli arbitri va avanti: intercettazioni, interrogatori e le pretese dei club

Se dunque Pinzani era tenuto a confrontarsi con le varie società, diverso era il ruolo di Rocchi.

Si sta infatti indagando proprio su eventuali rapporti diretti tra il designatore e i club e sul modo in cui le pretese di questi ultimi avrebbero pesato alla scelta dei vari arbitri per le partite.

Uno dei filoni dell'inchiesta riguarda proprio questo aspetto, mentre l'altro è focalizzato su quanto accadeva nella sala VAR di Lissone e sulle ormai famose 'bussate'.



