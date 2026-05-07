L'inchiesta sugli arbitri va avanti: intercettazioni, interrogatori e le pretese dei club

L'inchiesta sugli arbitri non solo continua a tenere banco, ma rischia anche di allargarsi.
Nel corso degli ultimi giorni, sarebbero infatti emersi nuovi dettagli legati alle relazioni che intercorrevano tra i vertici arbitrali, i rappresentati dei club di Serie A ed anche alcuni dirigenti federali.
L'uomo cardine dell'inchiesta resta Gianluca Rocchi, il designatore arbitrale autosospeso e indagato dalla Procura di Milano per frode sportiva, ma ci sono anche altri nomi che stanno venendo a galla.
Nomi di persone che non rientrano nel novero degli indagati e che risultano solo informate sui fatti.