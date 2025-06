L'ex Milan Thiago Silva, Ganso, Arias e non solo: chi sono le stelle del Fluminense che sfida l'Inter

Inter vs Fluminense

Mondiale per Club

I brasiliani sognano il colpo contro un avversario chiaramente favorito: su quali basi possono poggiare per sperare nel passaggio del turno.

C'è una squadra con gli evidenti favori del pronostico, ovvero l'Inter. E ce n'è un'altra che il pronostico proverà in qualche modo a sovvertirlo, ovvero il Fluminense. Il palcoscenico è Charlotte, negli Stati Uniti. E in palio ci sono i quarti di finale del Mondiale per Club.

Il destino ha collocato i brasiliani sulla strada dei nerazzurri sulla base dei rispettivi risultati nella fase a gironi: l'Inter è arrivata prima, il Flu secondo. Per cui, ecco presentarsi uno scontro inedito. O quasi: le due squadre si affrontarono già nel 1961 e quella partita terminò 1-1, solo che non se lo ricorda praticamente nessuno.

Attualmente il Fluminense occupa la sesta piazza nel campionato brasiliano, dopo aver seriamente rischiato la retrocessione nel 2024 ed essersi salvato solo all'ultima giornata. Al Mondiale per Club è presente in qualità di vincitrice della Copa Libertadores 2023, la prima di una storia iniziata nel 1902.

La squadra di Renato Gaucho, al secolo Renato Portaluppi, ricordato in Italia per l'esperienza da meteora alla Roma alla fine degli anni ottanta, va a caccia di un sogno. E per farlo si baserà su alcuni elementi ben noti anche alle nostre latitudini, oltre a un paio di stelle di puro stampo sudamericano.