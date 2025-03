L'Atalanta perde Retegui, quando torna e chi può giocare al suo posto in attacco

La pausa per le Nazionali ha già dato brutte notizie all'Atalanta: Retegui si è infortunato, i tempi di recupero e le soluzioni senza l'attaccante.

In pochi giorni si è spento molto entusiasmo in casa Atalanta dopo la clamorosa vittoria per 4-0 contro la Juventus. Complice ovviamente la sconfitta rimediata al Gewiss Stadium contro l'Inter che ha riportato la dea a meno sei dal primo posto.

Ma in più c'è stata la novità arrivata da Coverciano sulle condizioni di Mateo Retegui. Il centravanti si è infatti infortunato, un problema muscolare per il giocatore che ha già lasciato il ritiro della Nazionale.

Retegui è tornato quindi a Bergamo per sottoporsi eventualmente ad altri esami e iniziare l'iter riabilitativo. Gian Piero Gasperini però dovrà fare a meno di lui e trovare qualche soluzione in attacco con uno sguardo a quanto avvenuto in stagione quando per scelta tecnica o per infortunio ha fatto a meno dell'italo-argentino.