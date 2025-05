Paris Saint-Germain vs Inter

Kvaratskhelia vuole completare la stagione "perfetta": con la Champions vincerebbe il quarto titolo, due ai danni dell'Inter.

Serie A, Ligue 1, Coppa di Francia: per ora, il conto di Khvicha Kvaratskhelia si ferma a tre trofei, che già renderebbero la stagione del georgiano decisamente positiva.

Manca però quello più importante, la Champions League, che l'ex Napoli si giocherà contro l'Inter domani sera all'Allianz Arena. Certo, la Serie A, Kvaratskhelia, l'ha vinta a "metà" e soprattutto non l'ha festeggiata insieme ai suoi ex compagni e agli ex tifosi, ma comunque, nel palmarés, ci sarà anche quella, il suo secondo campionato italiano.

Anche perché se il Napoli ha vinto lo scudetto riuscendo a stare davanti all'Inter di un punto, lo deve soprattutto per quanto fatto nella prima parte di stagione, quando c'era ancora il georgiano.

Kvaratskhelia potrebbe diventare quindi il vero "incubo" per l'Inter 2024/2025. Anche perché in questo caso, i nerazzurri lo vedrebbero festeggiare davanti ai propri occhi.