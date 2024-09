Koeman non ha dubbi: "Depay come Bergwijn? In Brasile livello più alto che in Arabia Saudita"

Il commissario tecnico dell'Olanda differenzia i trasferimenti di Depay e Bergwijn: "Livello diverso in Brasile, Memphis potrà ancora aiutarci".

Continua a far discutere in Olanda il botta e risposta tra Ronald Koeman e Steven Bergwijn: ad accendere la 'miccia' sono state le dichiarazioni del commissario tecnico, che ha rivelato di non voler più convocare l'ex Ajax dopo il trasferimento all'Al-Ittihad.

Nel mirino di Koeman, a suo dire, lo scarso livello del massimo campionato dell'Arabia Saudita, denotante una mancanza di ambizioni da parte di Bergwijn che non è rimasto a guardare e ha replicato in maniera piccata all'ex allenatore del Barcellona.

In Olanda c'è però anche chi storce il naso per la scelta di Memphis Depay che, da svincolato, ha accettato l'offerta del Corinthians, club in lotta per non retrocedere in seconda divisione: una soluzione discutibile ma comunque accettata da Koeman, come dichiarato in conferenza stampa alla vigilia di Olanda-Germania di Nations League.