Bergwijn al contrattacco, parole dure contro Koeman: “Sono io a non voler giocare con lui”

Il nuovo giocatore dell’Al-Ittihad spiega: “Ho dovuto sentire certe cose dalla tv, se continua così perde la sua credibilità”.

E’ uno tra i più forti e duttili attaccanti olandesi, eppure per Steven Bergwijn nel prossimo futuro non ci sarà più posto in Nazionale.

A porre fine, almeno per il momento, alla sua avventura con gli Oranje, è stata la decisione di trasferirsi in Arabia Saudita. L’ormai ex Ajax, da pochi giorni è infatti un nuovo giocatore dell’Al-Ittihad ed il suo approdo in Saudi Pro League non è andato giù a Ronald Koeman.

Il commissario tecnico dell’Olanda infatti, nei giorni scorsi ha messo in dubbio le aspirazioni e le motivazioni di un calciatore che a soli 26 anni decide di lasciare il calcio che conta per trasferirsi in un contesto certamente più ricco ma meno competitivo.

Parole durissime alle quali ha risposto lo stesso Bergwijn a ‘De Telegraaf’.