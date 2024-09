Bergwijn in Arabia, Koeman annuncia: "Non ha ambizioni sportive, non verrà convocato con l'Olanda"

Il commissario tecnico degli Oranje si è esposto dopo il trasferimento del classe 1997 all'Al-Ittihad: non lo convocherà più in nazionale.

Nell’ultimo giorno della finestra di mercato in Arabia Saudita, Steven Bergwijn ha lasciato l’Ajax per trasferirsi all’Al-Ittihad di Benzema e Kanté, tra gli altri.

Una scelta che non è affatto piaciuta al commissario tecnico dell’Olanda, Ronald Koeman, che in conferenza stampa ha annunciato la decisione di non convocare più con gli Oranje il calciatore classe 1997.

L’Olanda affronterà sabato 7 settembre la Bosnia ed Erzegovina, mentre tre giorni più tardi, se la vedrà con la Germania.