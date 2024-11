Kean insegue Retegui, classifica marcatori e nazionale: la sfida per il posto di centravanti dell'Italia

All'improvviso l'Italia sembra aver risolto il problema del numero 9: Spalletti adesso può scegliere, il confronto tra Kean e Retegui.

Con Ciro Immobile fuori dalla nazionale italiana e l'infortunio di Gianluca Scamacca, il problema della mancanza di centravanti per l'Italia sembrava diventare più grande di quanto già non lo fosse stato negli ultimi anni.

L'inizio di stagione 2024/2025 ha invece dato tutt'altre risposte da questo punto di vista e Luciano Spalletti adesso si ritrova non uno ma due attaccanti che stanno segnando a raffica e trascinando le rispettive squadre in campionato.

Moise Kean si è aggiunto a Mateo Retegui reduce dalla prima tripletta in carriera contro il Verona. Avvio super per i due attaccanti di Fiorentina e Atalanta, che non a caso sono nelle parti altissime del campionato.

Ma chi è il centravanti ideale per l'Italia?