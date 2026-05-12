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Francesco Schirru

L'Italia torna in campo a giugno, con Baldini ct: in Nazionale saranno convocati solamente Under 21

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Il ct ad interim Baldini ha annunciato che nelle partite amichevoli saranno scelti solamente Under 21: "È inutile che metta insieme tante persone, tra cui i calciatori che non hanno centrato la qualificazione al Mondiali, poiché non avranno le motivazioni e vorranno staccare la spina".

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Le partite dell'Italia previste a giugno, le prime dopo il mancato accesso al Mondiale, vedranno tra i convocati solamente giocatori Under 21. Lo ha annunciato il ct ad interim Silvio Baldini, attuale guida della rappresentativa giovanile che in attesa di definire il nuovo allenatore dirigerà le amichevoli previste il prossimo mese.

“Essendo l’allenatore dell’Under 21 e con mister Gattuso che si è dimesso, per le due amichevoli contro Lussemburgo e Grecia convocherò solo giocatori dell’Under 21" ha svelato Baldini, che in seguito alle gare di giugno guiderà solamente la squadra giovanile in vista dei prossimi impegni ufficiali

"È un atto con una logica, non di coraggio. Il CT che verrà dopo il 22 giugno deve sapere il livello di questi ragazzi. È inutile che metta insieme tante persone, tra cui i calciatori che non hanno centrato la qualificazione al Mondiali, poiché non avranno le motivazioni e vorranno staccare la spina. Bisogna saper scegliere le persone giuste. Al momento della proposta, ho detto al presidente Gravina ‘Accetto, ma porto l’U21’. Voglio valorizzare il mio lavoro e far vedere chi sono questi ragazzi”.


  • LE PARTITE DI SETTEMBRE

    Una volta scelto il nuovo ct (si parla di Conte, Allegri e Ranieri tra gli altri), l'Italia preparerà le partite autunnali valide per la nuova edizione di Nations League.

    La selezione azzurra giocherà la prima partita ufficiale il 25 settembre contro il Belgio, dunque se la vedrà contro la Turchia tre giorni più tardi.

    La Nations League è prevista anche a ottobre e novembre, con la Francia terza avversaria del raggruppamento che deciderà le qualificate alla fase finale del torneo.

    Tutti i match tra Italia, Belgio, Turchia e Francia avranno anche una sfida di ritorno.

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  • GLI ULTIMI CONVOCATI DI BALDINI

    In occasione delle ultime partite di marzo, valide per la qualificazione all'Europeo Under 21, Baldini ha convocato 24 giocatori. Che in grossa parte saranno quelli previsti per giugno in Nazionale maggiore:

    Portieri: Giovanni Daffara (Avellino), Edoardo Motta (Lazio), Lorenzo Palmisani (Frosinone);

    Difensori: Honest Ahanor (Atalanta), Davide Bartesaghi (Milan), Gabriele Calvani (Frosinone), Fabio Chiarodia (Borussia M'gladbach), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Costantino Favasuli (Catanzaro), Gabriele Guarino (Empoli), Mattia Mannini (Juve Stabia); Brando Moruzzi (Empoli);

    Centrocampisti: Tommaso Berti (Cesena), Matteo Dagasso (Venezia), Giacomo Faticanti (Juventus), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina), Lorenzo Venturino (Roma);

    Attaccanti: Alessio Cacciamani (Juve Stabia), Luigi Cherubini (Sampdoria), Jeff Ekhator (Genoa), Seydou Fini (Frosinone), Luca Koleosho (Paris FC), Antonio Raimondo (Frosinone).

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