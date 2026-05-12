L'Italia torna in campo a giugno, con Baldini ct: in Nazionale saranno convocati solamente Under 21

Le partite dell'Italia previste a giugno, le prime dopo il mancato accesso al Mondiale, vedranno tra i convocati solamente giocatori Under 21. Lo ha annunciato il ct ad interim Silvio Baldini, attuale guida della rappresentativa giovanile che in attesa di definire il nuovo allenatore dirigerà le amichevoli previste il prossimo mese.

“Essendo l’allenatore dell’Under 21 e con mister Gattuso che si è dimesso, per le due amichevoli contro Lussemburgo e Grecia convocherò solo giocatori dell’Under 21" ha svelato Baldini, che in seguito alle gare di giugno guiderà solamente la squadra giovanile in vista dei prossimi impegni ufficiali

"È un atto con una logica, non di coraggio. Il CT che verrà dopo il 22 giugno deve sapere il livello di questi ragazzi. È inutile che metta insieme tante persone, tra cui i calciatori che non hanno centrato la qualificazione al Mondiali, poiché non avranno le motivazioni e vorranno staccare la spina. Bisogna saper scegliere le persone giuste. Al momento della proposta, ho detto al presidente Gravina ‘Accetto, ma porto l’U21’. Voglio valorizzare il mio lavoro e far vedere chi sono questi ragazzi”.



