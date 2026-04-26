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Thuram Torino Inter Serie AGetty Images
Francesco Schirru

Inter Campione d'Italia prima di giocare? La data è il 3 maggio: sabato non potrà arrivare l'eventuale Scudetto

Serie A
Inter vs Parma Calcio 1913
Sassuolo vs Milan
Sassuolo
Milan
Inter
Parma Calcio 1913
Como vs Napoli
Como
Napoli

Il Napoli ha vinto, Inter e Milan hanno pareggiato: il 35esimo turno potrebbe portare allo Scudetto del team Chivu, ma solamente nella giornata di domenica.

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La vittoria del Napoli ai danni della Cremonese aveva già rinviato l'eventuale Scudetto dell'Inter, ulteriormente confermata dal pari nerazzurro contro il Torino, in grado di rimontare due reti alla capolista, e di quello rossonero contro la Juventus. Niente titolo nel 34esimo turno, che potrebbe però essere matematico nel 35esimo turno, al termine di Sassuolo-Milan o al massimo di Inter-Parma.

I risultati di domenica hanno fatto saltare la possibilità di sabato 2 aprile, considerando il pareggio del Milan contro la Juventus, che ha rimandato di almeno un giorno il possibile Scudetto matematico dei cugini. In vista della 35esima giornata la classifica recita Inter 79, Napoli 69 e Milan 67, con un +10 e un +12 che aritmeticamente non può ancora portare a delle conclusioni nette.

Il primo match point dell'Inter risulta essere ora domenica 3 aprile, in due modi diversi: al termine di Sassuolo-Milan o dopo il match contro il Parma, dunque prima di scendere in campo o successivamente alla propria sfida di San Siro contro la squadra guidata da Cuesta.

  • NAPOLI E MILAN K.O, INTER CAMPIONE

    Il Napoli giocherà il big match contro il Como nella giornata di sabato, ma anche con una sconfitta partenopea l'Inter non potrebbe laurearsi Campione d'Italia il 2 maggio. Il motivo è il +12 sul Milan, che in teoria potrebbe vincerle tutte andando a raggiungere i cugini sconfitti quattro volte su quattro.

    A quel punto si giocherebbe lo spareggio per determinare lo Scudetto, ragion per cui attualmente anche i rossoneri non sono tagliati fuori dal titolo. Virtualmente sì, è chiaro, ma non matematicamente.

    Il 3 aprile, però, l'Inter potrebbe sapere di essere Campione d'Italia poco prima di sfidare il Parma: con la sconfitta del Milan successiva a quella del Napoli, l'Inter si troverebbe a +10 e +12 con soli 9 punti rimanenti per le due rivali.

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  • TRE SQUADRE A PARI PUNTI

    Allo stato attale delle cose, in maniera ovviamente fantascientifica, Inter, Milan e Napoli potrebbero chiudere il campionato di Serie A appaiate in testa a 79 punti, ovvero in caso di quattro sconfitte interiste, quattro vittorie rossonere e tre successi partenopei, con un pareggio.

    In quel caso verrebbe considerata la classifica avulsa per determinare le due squadre di fronte nello spareggio per determinare la squadra Campione d'Italia, generata con gli scontri diretti: a quel punto l'Inter sarebbe terza considerando il solo punto conquistato nei due match, mentre Milan e Napoli giocherebbero lo spareggio per lo Scudetto.

    Nonostante la possibilità infinitesimale esiste, si tratta di qualcosa di praticamente impossibile. Ma che dimostra come gli scontri diretti, come tra l'altro evidenziato da Chivu prima del match contro il Torino, non siano più così importanti per conquistare uno Scudetto.

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