La vittoria del Napoli ai danni della Cremonese aveva già rinviato l'eventuale Scudetto dell'Inter, ulteriormente confermata dal pari nerazzurro contro il Torino, in grado di rimontare due reti alla capolista, e di quello rossonero contro la Juventus. Niente titolo nel 34esimo turno, che potrebbe però essere matematico nel 35esimo turno, al termine di Sassuolo-Milan o al massimo di Inter-Parma.

I risultati di domenica hanno fatto saltare la possibilità di sabato 2 aprile, considerando il pareggio del Milan contro la Juventus, che ha rimandato di almeno un giorno il possibile Scudetto matematico dei cugini. In vista della 35esima giornata la classifica recita Inter 79, Napoli 69 e Milan 67, con un +10 e un +12 che aritmeticamente non può ancora portare a delle conclusioni nette.

Il primo match point dell'Inter risulta essere ora domenica 3 aprile, in due modi diversi: al termine di Sassuolo-Milan o dopo il match contro il Parma, dunque prima di scendere in campo o successivamente alla propria sfida di San Siro contro la squadra guidata da Cuesta.