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Juventus Coppa Italia 2024Getty Images
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Inter, Lazio e le altre: chi ha vinto più Coppa Italia, la classifica completa al 2026

Coppa Italia
Lazio vs Inter
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Inter

Lazio e Inter sono tra le squadre che hanno conquistato più volte la Coppa Italia, ma la Juventus è ancora in testa con diversi trofei in più.

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Per anni snobbata dalle grandi squadre, nell'ultimo periodo la Coppa Italia ha assunto una notevole importanza per le big, soprattutto per salvare la propria stagione davanti ad un campionato di Serie A deludente.

Lazio-Inter del 2026 rappresenta la sfida tra due delle squadre più vincenti nella storia del torneo, comunque dietro alla capolista Juventus, in grado di rimanere in vetta alla classifica dei team più vincenti ancora a lungo.

Nel corso della storia tutte le grandi di Serie A hanno vinto la Coppa Italia in più occasioni, ma ad avere ottenuto il trofeo ci sono anche diverse insospettabili e alcune sorprese.

  • LE COPPE VINTE DA LAZIO E INTER

    L'Inter ha vinto nove edizioni della Coppa Italia, ragion per cui battendo la Lazio nella finale del 13 maggio arriverebbe in doppia cifra, alle spalle della sola Juventus, capolista a 15 successi.

    I biancocelesti si trovano subito dietro a quota sette, due in meno dei cugini della Roma attualmente secondi insieme all'Inter.

    Nel corso della storia della Coppa Italia, inoltre, l'Inter ha perso la finale in ben sei occasioni, mentre la Lazio in tre edizioni.

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  • LA CLASSIFICA DELLE VINCITRICI

    Juventus, 15 trofei

    Inter, 9

    Roma, 9

    Lazio, 7

    Fiorentina, 6

    Napoli, 6

    Milan, 5

    Torino, 5

    Sampdoria, 4

    Parma, 3

    Bologna, 3

    Atalanta, 1

    Genoa, 1

    Vado, 1

    Venezia, 1

    Vicenza, 1

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Coppa Italia
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