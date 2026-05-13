Per anni snobbata dalle grandi squadre, nell'ultimo periodo la Coppa Italia ha assunto una notevole importanza per le big, soprattutto per salvare la propria stagione davanti ad un campionato di Serie A deludente.
Lazio-Inter del 2026 rappresenta la sfida tra due delle squadre più vincenti nella storia del torneo, comunque dietro alla capolista Juventus, in grado di rimanere in vetta alla classifica dei team più vincenti ancora a lungo.
Nel corso della storia tutte le grandi di Serie A hanno vinto la Coppa Italia in più occasioni, ma ad avere ottenuto il trofeo ci sono anche diverse insospettabili e alcune sorprese.