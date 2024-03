Inter in ansia per Arnautovic: infortunio nel corso della sfida col Bologna

L’attaccante austriaco ha riportato un problema che lo ha costretto a lasciare il terreno di gioco visibilmente dolorante.

Non ha portato fortuna a a Marko Arnautovic il ritorno in quello che per due anni è stato il suo stadio. L’attaccante austriaco infatti, ha riportato un infortunio nel corso di Bologna-Inter, sfida valida per il 28’ turno di Serie A.

Entrato in campo al 66’ in sostituzione di Thuram, Arnautovic è stato costretto a lasciare il terreno di gioco al 93’ a causa di un problema muscolare.

La sensazione è quella che abbia riportato un infortunio al flessore.

L'articolo prosegue qui sotto

A breve il servizio completo