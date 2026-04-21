Inter-Como e il rischio squalifica: dieci diffidati, in caso di giallo niente finale

Vista la brevità della Coppa Italia, il regolamento delle squalifiche per somma di ammonizioni nel torneo è decisamente diverso rispetto alla Serie A. In campionato, infatti, la diffida scatta dopo quattro gialli, mentre nel torneo arrivato alle semifinali di ritorno già al primo. Significa che con un secondo cartellino, si viene squalificati. Lo sanno bene Inter e Como, impegnate nella gara del martedì sera che deciderà la prima finalista.

Una tra Inter e Como aspetterà la vincente tra Atalanta e Lazio, impegnate nella seconda semifinale di ritorno prevista mercoledì, consapevole di aver superato indenne il rischio squalificati o al contrario di averci fatto pesantemente i conti al termine della sfida di San Siro.

Sono ben dieci, del resto, i giocatori che rischiano di saltare la finalissima, vista l'ammonizione sul proprio capo subita tra gli ottavi e la semifinale d'andata. Di questi ben sette sono calciatori del Como, mentre i rimanenti fanno parte dell'Inter di Chivu.