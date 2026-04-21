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Francesco Schirru

Inter-Como e il rischio squalifica: dieci diffidati, in caso di giallo niente finale

Coppa Italia
Inter vs Como
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La partita tra Inter e Como deciderà quale delle due squadre sarà la prima finalista. É soprattutto quella di Fabregas a rischiare grosso in termini di somma di ammonizioni.

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Vista la brevità della Coppa Italia, il regolamento delle squalifiche per somma di ammonizioni nel torneo è decisamente diverso rispetto alla Serie A. In campionato, infatti, la diffida scatta dopo quattro gialli, mentre nel torneo arrivato alle semifinali di ritorno già al primo. Significa che con un secondo cartellino, si viene squalificati. Lo sanno bene Inter e Como, impegnate nella gara del martedì sera che deciderà la prima finalista.

Una tra Inter e Como aspetterà la vincente tra Atalanta e Lazio, impegnate nella seconda semifinale di ritorno prevista mercoledì, consapevole di aver superato indenne il rischio squalificati o al contrario di averci fatto pesantemente i conti al termine della sfida di San Siro.

Sono ben dieci, del resto, i giocatori che rischiano di saltare la finalissima, vista l'ammonizione sul proprio capo subita tra gli ottavi e la semifinale d'andata. Di questi ben sette sono calciatori del Como, mentre i rimanenti fanno parte dell'Inter di Chivu.

  • I TRE DIFFIDATI DELL'INTER

    L'Inter ha tre diffidati, ovvero Sucic, Pio Esposito e Kamate. Qualora vengano ammoniti durante la semifinale di ritorno contro il Como, salteranno l'eventuale finale.

    Sucic ed Esposito dovrebbero partire dalla panchina, mentre Kamate non dovrebbe essere neanche in panchina.

    Tutti salvi il resto dei titolarissimi, fuori per la finale, in caso di qualificazione, solamente davanti ad un'espulsione in quel di San Siro.

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  • I SETTE DIFFIDATI DEL COMO

    Fabregas ha ben sette giocatori diffidati, squalificati in caso di ammonizione subita durante Inter-Como del 21 aprile.

    Fanno parte di questo elenco Diego Carlos, Van Der Brempt, Kühn, Nico Paz, Morata, Sergi Roberto e Ramon.

    Di questi giocheranno titolari a San Siro i vari Ramon, Carlos e Nico Paz, con Sergi Roberto k.o e il resto dei diffidati presenti inizialmente in panchina.


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