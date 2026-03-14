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Inter AtalantaGetty Images
Marco Trombetta

Inter-Atalanta 1-1, pagelle e tabellino: Dumfries la combina, Sulemana furbo, Carnesecchi sbaglia e ripara, Thuram ancora arrugginito

Dopo il derby perso, l'Inter frena anche in casa con l'Atalanta: partita che si infuoca nel finale con il goal del pareggio contestatissimo di Krstovic e l'espulsione di Chivu.

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Chivu rilancia Dumfries per la prima volta da titolare dopo l'infortunio. Turnover per Bastoni che parte dalla panchina, al suo posto c'è Carlos Augusto. Sucic preferito a Mkhitaryan, davanti Pio Esposito con Thuram. Nell'Atalanta torna in panchina De Ketelaere, fuori Bellanova ed Ederson, ci sono Zalewski e Samardzic dietro Scamacca.

I primi 25 minuti di partita sono praticamente nulli, fatta eccezione per due tentativi di Scamacca, uno nato da un errore di Sucic in fase di impostazione. L'Inter fa un possesso infinito, ma crea poco. Nel frattempo la Nord espone uno striscione in omaggio a Bastoni ("Orgoglio nostro"), con tanto di cori per il difensore nerazzurro.  Sarebbe questo il vero highlight del primo tempo, se non fosse per Pio Esposito, bravo a credere nella sua onclusione in area, trasformatasi in goal grazie alla collaborazione di Carnesecchi, troppo lento nell'andare giù.

Nel secondo tempo Palladino prova a risvegliare i suoi dal torpore, inserendo Krstovic ed Ederson, ma all'ora di gioco ci vuole stavolta un grande Carnesecchi per evitare il 2-0 a tu per tu con Thuram. La partita è decisamente dimenticabile fino a cinque minuti dalla fine, quando un contatto dubbio Sulemana-Dumfries apre l'azione per l'improvviso pareggio dell'Atalanta con Krstovic. A primo impatto sembra fallo, ma per Manganiello è tutto regolare e il Var conferma la sua decisione, scatenando il putiferio a bordo campo, con Chivu espulso e Dumfries incredulo per la scelta arbitrale. L'Inter è arrabbiata e prova a buttarsi in avanti, recriminando anche un possibile rigore per un contatto in area tra Scalvini e Frattesi, anche se il difensore bergamasco sembra prendere prima il pallone. I sei minuti di recupero non cambiano il risultato e l'Inter rischia adesso di farsi rosicchiare altri punti nella corsa scudetto col Milan. 

  • PAGELLE INTER

    Grande partita di Bisseck, impressionante specialmente con le sue sortite offensive. Dumfries rientra bene da titolare, ma poi rovina tutto con l'ingenuità che porta al pari dell'Atalanta. Esposito con carattere nel trovare il goal del vantaggio, Thuram invece è ancora una volta arrugginito e spreca il possibile match point a inizio secondo tempo. Leggero a dir poco l'impatto sul match dei subentranti Mkhitaryan, Luis Henrique e Bonny.

    Sommer 6; Bisseck 7, Akanji 6, Carlos Augusto 6; Dumfries 5, Barella 6 (76' Frattesi 6), Zielinski 6, Sucic 5,5 (46' Mkhitaryan 5,5), Dimarco 6 (65' Luis Henrique 5,5); Thuram 5,5, Esposito 7 (65' Bonny 5,5).

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  • PAGELLE ATALANTA

    Carnesecchi apre la strada all'Inter, ma poi salva il risultato su Thuram. Samardzic un fantasma nel primo tempo, ottimo impatto di Sulemana e Krstovic sulla partita, il primo è bravo e furbo nel pressare Dumfries e propiziare il goal del pareggio. Scamacca ci prova, ma non riesce ad essere concreto. 

    Carnesecchi 5,5; Scalvini 5,5, Dijmsiti 6, Kolasinac 6 (65' Hien 6); Zappacosta 6, de Roon 6 (76' De Ketelaere 6), Pasalic 5,5, Bernasconi 5,5; Samardzic 5,5 (52' Ederson 6), Zalewski 6 (65' Sulemana 6,5); Scamacca 6 (52' Krstovic 7). 

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  • TABELLINO INTER-ATALANTA 1-1

    Marcatori: 26' Esposito, 83' Krstovic

    INTER (3-5-2): Sommer 6; Bisseck 7, Akanji 6, Carlos Augusto 6; Dumfries 5, Barella 6 (76' Frattesi 6), Zielinski 6, Sucic 5,5 (46' Mkhitaryan 5,5), Dimarco 6 (65' Luis Henrique 5,5); Thuram 5,5, Esposito 7 (65' Bonny 5,5). All. Chivu.

    ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi 5,5; Scalvini 5,5, Dijmsiti 6, Kolasinac 6 (65' Hien 6); Zappacosta 6, de Roon 6 (76' De Ketelaere 6), Pasalic 5,5, Bernasconi 5,5; Samardzic 5,5 (52' Ederson 6), Zalewski 6 (65' Sulemana 6,5); Scamacca 6 (52' Krstovic 7). All. Palladino.

    Arbitro: Manganiello

    Ammoniti: Sucic, Kolasinac, Carlos Augusto

    Espulsi: Chivu

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