"Bastoni orgoglio nostro": striscione della Curva Nord e cori per il difensore durante Inter-Atalanta

Alessandro Bastoni, uscito in condizioni fisiche non ottimali durante il derby contro il Milan, non veste una maglia da titolare contro l'Atalanta.

Il difensore classe 2001, infatti, non ha recuperato dal problema accusato nella stracittadina e si è accomodato in panchina in occasione del match casalingo contro la squadra nella quale è cresciuto prima di trasferirsi in quel di Milano.

Nonostante la sua assenza sul rettangolo verde, la Curva Nord interista non ha fatto mancare il supporto per il proprio difensore, finito al centro delle critiche nelle ultime settimane per la simulazione in Inter-Juve che ha portato all'espulsione di Kalulu.