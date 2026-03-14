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Bastoni Inter striscioneGetty Images
Michael Di Chiaro

"Bastoni orgoglio nostro": striscione della Curva Nord e cori per il difensore durante Inter-Atalanta

Il difensore dell'Inter, non al meglio dopo il derby, è rimasto in panchina con l'Atalanta incassando l'affetto dei suoi tifosi: cori e striscione da parte della Curva.

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Alessandro Bastoni, uscito in condizioni fisiche non ottimali durante il derby contro il Milan, non veste una maglia da titolare contro l'Atalanta.

Il difensore classe 2001, infatti, non ha recuperato dal problema accusato nella stracittadina e si è accomodato in panchina in occasione del match casalingo contro la squadra nella quale è cresciuto prima di trasferirsi in quel di Milano.

Nonostante la sua assenza sul rettangolo verde, la Curva Nord interista non ha fatto mancare il supporto per il proprio difensore, finito al centro delle critiche nelle ultime settimane per la simulazione in Inter-Juve che ha portato all'espulsione di Kalulu.

  • STRISCIONE DEDICATO

    Nel corso della prima frazione di gioco, nel cuore della Curva Nord interista, è apparso uno striscione recitante: "Bastoni orgoglio nostro". Un attestato d'affetto, da parte dei suoi tifosi, nei confronti di un calciatore finito ultimamente al centro delle polemiche.

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  • CORI PER BASTONI

    Oltre allo striscione, la Curva Nord ha dedicato anche un coro nei confronti del difensore in maglia numero 95, oggi seduto in panchina in occasione della partita tra l'Inter e l'Atalanta.

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  • BASTONI RINGRAZIA

    Dalla panchina, Bastoni ha indubbiamente apprezzato. Il difensore dell'Inter ha infatti ringraziato con ampi gesti l'affetto mostrato nei suoi confronti dal cuore caldo del tifo nerazzurro.

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