Insigne fenomeno a Pescara: due assist e un goal contro l'Entella, la rimonta degli abruzzesi continua

Da quando Lorenzo Insigne è tornato in Serie B per vestire la maglia del Pescara, la squadra abruzzese ha un ritmo da promozione. Impatto devastante quello dell'ex Napoli con il club riabbracciato dopo quattordici anni, dopo il lungo periodo partenopeo e l'esperienza canadese con la casacca del Toronto. Nonostante sia ancora fanalino di coda, il club biancoazzurro risulta essere ampiamente la squadra più in forma dal quinto posto in giù, oramai vicinissimo alla zona salvezza.
La partita contro l'Entella ha ulteriormente alzato l'asticella delle prestazioni di Insigne, che nell'ultimo mese si era distinto sin dall'esordio da titolare contro il Palermo, con un goal e un successo fondamentale per dare quella spinta verso la rimonta.
"Mi sto divertendo? Tantissimo" aveva dichiarato Insigne alla Gazzetta dello Sport qualche giorno fa. "Vedo altre squadre e mi chiedo come facciamo a essere ultimi. Faccio capire ai ragazzi di continuare così e di crederci, senza rimpianti".