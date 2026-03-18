Insigne fenomeno a Pescara: due assist e un goal contro l'Entella, la rimonta degli abruzzesi continua

Per il ritorno a Pescara è stato fondamentale Verratti, divenuto socio all'interno del club e vecchio compagno di Insigne quattordici anni fa, quando gli abruzzesi ottennero la promozione in Serie A.

"Mi ha detto: ti aspettiamo fino all’ultimo giorno di mercato. Non hanno messo in discussione la mia condizione e io non ho pensato alla classifica. Altre squadre di B mi hanno cercato, ma in questa categoria sarei venuto solo a Pescara. Ho voluto chiudere il cerchio dopo 14 anni, non è stato un problema inserirmi, ora dobbiamo fare questo miracolo".

Insigne assicura, inoltre, che qualora il Pescara restasse in Serie B, non sarebbe difficile neanche avere Ciro Immobile, ora a Parigi con il Paris FC:

"Era a Bologna, stava andando a Parigi: se ci salviamo lo aspetto l’anno prossimo. Servirà poco a convincerlo, come hanno fatto con me".