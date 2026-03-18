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Francesco Schirru

Insigne fenomeno a Pescara: due assist e un goal contro l'Entella, la rimonta degli abruzzesi continua

Il 3-0 contro la Virtus Entella è firmato Lorenzo Insigne, che dopo due passaggi decisivi firma anche la rete del tris. Nelle ultime cinque partite ha trascinato la squadra con le giocate e l'esperienza.

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Da quando Lorenzo Insigne è tornato in Serie B per vestire la maglia del Pescara, la squadra abruzzese ha un ritmo da promozione. Impatto devastante quello dell'ex Napoli con il club riabbracciato dopo quattordici anni, dopo il lungo periodo partenopeo e l'esperienza canadese con la casacca del Toronto. Nonostante sia ancora fanalino di coda, il club biancoazzurro risulta essere ampiamente la squadra più in forma dal quinto posto in giù, oramai vicinissimo alla zona salvezza.

La partita contro l'Entella ha ulteriormente alzato l'asticella delle prestazioni di Insigne, che nell'ultimo mese si era distinto sin dall'esordio da titolare contro il Palermo, con un goal e un successo fondamentale per dare quella spinta verso la rimonta.

"Mi sto divertendo? Tantissimo" aveva dichiarato Insigne alla Gazzetta dello Sport qualche giorno fa. "Vedo altre squadre e mi chiedo come facciamo a essere ultimi. Faccio capire ai ragazzi di continuare così e di crederci, senza rimpianti". 

  • INSIGNE-ENTELLA 3-0

    Tra le partite dell'infrasettimanale di Serie B anche Pescara-Entella, che ha riportato il team di casa a sperare realmente nella permanenza in Serie B, considerando sì l'ultimo posto, ma anche i soli due punti dalla zona playout e dal 15esimo che varebbe la conferma in seconda serie.

    Dopo aver fornito gli assist per Cagnano e Caligara, quest'ultimo tra i protagonisti del match, Insigne ha siglato anche la terza rete da quando è tornato a Pescara.

    Fin qui fanno dunque sei partite, tre reti e due assist: dati che mostrano quanto Insigne sia ancora in forma e una stella assoluta per la Serie B.

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  • IL RITORNO A PESCARA

    Per il ritorno a Pescara è stato fondamentale Verratti, divenuto socio all'interno del club e vecchio compagno di Insigne quattordici anni fa, quando gli abruzzesi ottennero la promozione in Serie A.

    "Mi ha detto: ti aspettiamo fino all’ultimo giorno di mercato. Non hanno messo in discussione la mia condizione e io non ho pensato alla classifica. Altre squadre di B mi hanno cercato, ma in questa categoria sarei venuto solo a Pescara. Ho voluto chiudere il cerchio dopo 14 anni, non è stato un problema inserirmi, ora dobbiamo fare questo miracolo". 

    Insigne assicura, inoltre, che qualora il Pescara restasse in Serie B, non sarebbe difficile neanche avere Ciro Immobile, ora a Parigi con il Paris FC:

    "Era a Bologna, stava andando a Parigi: se ci salviamo lo aspetto l’anno prossimo. Servirà poco a convincerlo, come hanno fatto con me". 

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  • IL MONDIALE 2026

    Insigne domina in Serie B, di fatto a pochi giorni dai playoff in cui l'Italia, con cui ha vinto l'Europeo del 2021, proverà a battere l'Irlanda del Nord ed accedere alla finale playoff.

    "Un messaggio a Gattuso? Lo sento quasi tutti i giorni... Io ricordo che non ho mai detto “basta Nazionale”. Lui sa le mie qualità e la mia disponibilità, quindi farà la scelta migliore. Certo, se ci salviamo con il Pescara e faccio il Mondiale, poi posso smettere! Scherzo eh...".

    Insigne non si nasconde, dunque: a una chiamata del ct italiano non direbbe certo di no.

  • PESCARA A EMPOLI

    Reduce da cinque partite consecutive senza sconfitte, il Pescara avrà ora un altro match fondamentale: nel 32esimo turno se la vedrà contro l'Empoli

    La sfida contro la formazione toscana è uno scontro diretto importantissimo, che porterebbe il Pescara a -1 dallo stesso in caso di vittoria e potrebbe, a seconda dei risultati degli altri campi, tirarlo fuori dalla zona retrocessione per la prima volta.

    21 punti ancora a disposizione, tutto riaperto: il Pescara 'di Insigne', è il caso di dirlo, c'è.

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