Infortunio Calhanoglu, le condizioni del turco preoccupano l'Inter: rischia di saltare la finale di Coppa Italia

La stagione di Hakan Calhanoglu è stata un continuo alternarsi di luci e ombre: 12 reti e sette assist in 30 partite, ma anche diversi stop di natura fisica.

Per il classe 1994, dopo la grande prestazione in Coppa Italia contro il Como, dove è stato autore della rimonta grazie ad una doppietta ed un assist, è arrivato un nuovo problema che potrebbe anche rappresentare lo stop definitivo di questa annata.

Ma come sta il turco? Cosa si è fatto e quali sono le sue condizioni? E la sua presenza ai prossimi Mondiali è davvero in dubbio?