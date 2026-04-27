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Hakan Calhanoglu InterGetty Images
Michael Baldoin

Infortunio Calhanoglu, le condizioni del turco preoccupano l'Inter: rischia di saltare la finale di Coppa Italia

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Il centrocampista nerazzurro ha rimediato un nuovo infortunio: cos'è successo e le sue condizioni in vista del finale di stagione.

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La stagione di Hakan Calhanoglu è stata un continuo alternarsi di luci e ombre: 12 reti e sette assist in 30 partite, ma anche diversi stop di natura fisica.

Per il classe 1994, dopo la grande prestazione in Coppa Italia contro il Como, dove è stato autore della rimonta grazie ad una doppietta ed un assist, è arrivato un nuovo problema che potrebbe anche rappresentare lo stop definitivo di questa annata.

Ma come sta il turco? Cosa si è fatto e quali sono le sue condizioni? E la sua presenza ai prossimi Mondiali è davvero in dubbio?

  • NUOVO INFORTUNIO PER CALHANOGLU

    Il centrocampista nerazzurro ha riportato un nuovo problema muscolare.

    Chivu ha quindi deciso di non rischiarlo per la sfida contro il Torino, ma le sue condizioni non fanno ben sperare l’ambiente nerazzurro.

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  • LE CONDIZIONI DI CALHANOGLU

    Nella giornata di lunedì 27 aprile è arrivato il bollettino medico ufficiale dell'Inter:

    "Hakan Çalhanoğlu si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano.Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra.
    La sua situazione sarà valutata nei prossimi giorni".

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  • QUANDO TORNA E LE SUE CONDIZIONI

    L’Inter sarebbe preoccupata per le condizioni del suo centrocampista, tanto che la sua presenza nel finale di stagione è a rischio.

    Non sono in dubbio soltanto le restanti quattro giornate di campionato, ma anche la finale di Coppa Italia contro la Lazio, in programma il prossimo 13 maggio.

  • MONDIALI A RISCHIO?

    Stando alle ultime indiscrezioni, però, per Calhanoglu la presenza ai prossimi Mondiali non sarebbe a rischio.

    Il centrocampista turco, infatti, potrebbe tornare a disposizione entro un mese, riuscendo così a partecipare regolarmente al torneo in programma da giugno tra Canada, Messico e Stati Uniti.

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