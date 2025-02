Da David Neres ad Anguissa, quanti infortuni per il Napoli nell'ultimo periodo pur giocando una partita a settimana

Antonio Conte deve fare i conti con i tanti infortuni: prima di Anguissa si sono fermati Neres, Olivera, Spinazzola e Mazzocchi.

Tra i motivi che hanno rallentato - e non poco - la corsa del Napoli, oltre al mercato complicato, con l'addio di Kvaratskhelia (non davvero sostituito) e il rendimento sottotono di alcuni big come Lukaku, c'è un altro fattore, quello legato agli infortuni.

Da gennaio infatti si sono susseguiti una serie di stop fisici in casa Napoli che hanno condizionato la squadra e di conseguenza i risultati.

L'ultimo giocatore che Antonio Conte ha perso per infortunio è Frank Anguissa; assenza molto pesante ma non certo l'unica che ha avuto un impatto negativo in questo periodo.

Tanti, troppi problemi fisici soprattutto pensando agli impegni ridotti del Napoli. E molti si sono fatti male nello stesso punto.