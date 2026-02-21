Il sinistro di Dimarco l’arma in più dell’Inter: numeri impressionanti e record sempre più vicino

Che il sinistro di Dimarco sia ormai da tempo una delle armi più pericolose a disposizione di Cristian Chivu è cosa nota, ma il mancino del laterale nerazzurro diventa addirittura letale se si parla di calci d’angolo.

Proprio da un corner da lui battuto al 75’ è nato lo 0-1 siglato da Henrikh Mkhitaryan. Non un assist vero e proprio, visto che il pallone è stato deviato prima di arrivare sul destro dell’armeno, ma comunque la traiettoria impressa alla sfera da Dimarco è stata perfetta e illeggibile per la retroguardia giallorossa.

All’82’ la storia si è ripetuta, ma questa volta dall’angolo opposto e si è trattato di un assist: sulla splendida parabola disegnata dall’esterno dell’Inter si è avventato Manuel Akanji che, di testa, non ha lasciato scampo a Falcone per il goal che ha chiuso definitivamente i giochi.

Per lui sono già sei gli assist direttamente da corner, che vanno ad aggiungersi agli otto confezionati su azione.