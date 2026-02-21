Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Federico Dimarco Lecce Inter Serie AGetty
Leonardo Gualano

Il sinistro di Dimarco l’arma in più dell’Inter: numeri impressionanti e record sempre più vicino

Federico Dimarco ha recitato un ruolo decisivo anche nella vittoria sul campo del Lecce: oggi in pochi nell’Inter incidono come lui.

Pubblicità

Una vittoria per continuare a volare e per blindare ulteriormente quella vetta della classifica che ormai sembra al limite dell’inattaccabile.

L’Inter espugna il campo del Lecce e inanella la sua settima vittoria consecutiva in Serie A, la tredicesima nelle ultime quattordici partite giocate.

Un ruolino di marcia strepitoso e, soprattutto, un ritmo che ad oggi nessuna rivale sembra poter sostenere. Al Via del Mare è stata necessaria anche tanta pazienza per abbattere il muro alzato dalla compagine salentina e, ancora una volta, a fare da ariete è stato il sinistro di Federico Dimarco.

L’esterno nerazzurro non è riuscito ad apporre per la sesta volta nel torneo il suo nome sul tabellino dei marcatori, ma non ci sono dubbi sul fatto che abbia recitato un ruolo decisivo per il successo dei meneghini.

  • UN GOAL ANNULLATO

    In realtà, al Via del Mare, Dimarco la via della rete l’ha anche trovata ad inizio ripresa, al 51’, quando il risultato era ancora inchiodato sullo 0-0.

    L’esterno nerazzurro è stato abile ad inserirsi in area giallorossa e a spingere di prima intenzione alle spalle di Wladimiro Falcone un pallone offerto da Marcus Thuram, ma l’arbitro Gianluca Manganiello ha poi annullato tutto per un’iniziale posizione di fuorigioco proprio dell’attaccante francese.

    Dimarco ha avuto poi modo comunque di incidere sul risultato finale, risultando decisivo nelle due circostanze che hanno portato ai due goal nerazzurri.

    • Pubblicità
  • Dimarco Inter NapoliGetty Images

    UN FATTORE DALLA BANDIERINA

    Che il sinistro di Dimarco sia ormai da tempo una delle armi più pericolose a disposizione di Cristian Chivu è cosa nota, ma il mancino del laterale nerazzurro diventa addirittura letale se si parla di calci d’angolo.

    Proprio da un corner da lui battuto al 75’ è nato lo 0-1 siglato da Henrikh Mkhitaryan. Non un assist vero e proprio, visto che il pallone è stato deviato prima di arrivare sul destro dell’armeno, ma comunque la traiettoria impressa alla sfera da Dimarco è stata perfetta e illeggibile per la retroguardia giallorossa.

    All’82’ la storia si è ripetuta, ma questa volta dall’angolo opposto e si è trattato di un assist: sulla splendida parabola disegnata dall’esterno dell’Inter si è avventato Manuel Akanji che, di testa, non ha lasciato scampo a Falcone per il goal che ha chiuso definitivamente i giochi.

    Per lui sono già sei gli assist direttamente da corner, che vanno ad aggiungersi agli otto confezionati su azione.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • A GRANDI PASSI VERSO IL RECORD

    Quello sfornato da Dimarco al Via del Mare è stato il quattordicesimo assist del suo campionato. Il quindicesimo secondo molti, visto che ne balla uno contro il Bologna.

    Comunque la si veda, si tratta di numeri straordinari e di una marcia a velocità da record. Da quando si tiene conto delle statistiche sui passaggi vincenti, a fare meglio di tutti è stato il Alejandro Gómez nella stagione 2019-2020.

    All’epoca l’attaccante argentino vestiva la maglia dell’Atalanta e si spinse fino a quota 16 al termine del torneo. Dimarco dunque è già a −2 (o a −1) da uno storico primato che lo renderebbe il nuovo “re degli assist della Serie A”, quando il campionato è arrivato solo alla ventiseiesima giornata.

  • US Lecce v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport

    I NUMERI DELLE ULTIME GIORNATE

    Dimarco ha avuto un rendimento molto alto nel corso di questa stagione, ma ha avuto il merito soprattutto di continuare a migliorarlo costantemente, fino a diventare uno degli uomini più decisivi in assoluto dell’Inter.

    C’è molto di suo nella striscia vincente che ha permesso ai meneghini di alzarsi sui pedali e salutare la compagnia.

    Se si tiene conto solo delle ultime giornate, ha infatti garantito alla sua squadra qualcosa come otto assist e un goal.

    Numeri impressionanti e, anche in questo caso, da record: mai infatti, nelle ultime venti stagioni di Serie A, un difensore era riuscito a confezionare passaggi vincenti per cinque partite consecutive.

    Una crescita esponenziale che lo ha portato ad essere uno degli esterni più decisivi in ambito europeo e, se l’Inter già se lo gode, questa non può non essere una buona notizia anche per Gennaro Gattuso in vista degli spareggi che metteranno in palio un pass per i prossimi Mondiali.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Champions League
Inter crest
Inter
INT
Bodoe/Glimt crest
Bodoe/Glimt
BOD
0