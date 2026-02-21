Il sinistro di Dimarco l’arma in più dell’Inter: numeri impressionanti e record sempre più vicino

Una vittoria per continuare a volare e per blindare ulteriormente quella vetta della classifica che ormai sembra al limite dell’inattaccabile.
L’Inter espugna il campo del Lecce e inanella la sua settima vittoria consecutiva in Serie A, la tredicesima nelle ultime quattordici partite giocate.
Un ruolino di marcia strepitoso e, soprattutto, un ritmo che ad oggi nessuna rivale sembra poter sostenere. Al Via del Mare è stata necessaria anche tanta pazienza per abbattere il muro alzato dalla compagine salentina e, ancora una volta, a fare da ariete è stato il sinistro di Federico Dimarco.
L’esterno nerazzurro non è riuscito ad apporre per la sesta volta nel torneo il suo nome sul tabellino dei marcatori, ma non ci sono dubbi sul fatto che abbia recitato un ruolo decisivo per il successo dei meneghini.