Il Real Madrid rischia una stagione senza trofei. Qualcosa che non è praticamente mai successo

La sconfitta interna contro il Bayern Monaco ha messo pressione al Real Madrid, consapevole di non poter più sbagliare da qui al termine dell'annata. Battuto 2-1 nell'andata dei quarti di Champions, il team di Arbeloa rischia di essere eliminato dal massimo torneo e andare incontro così a una stagione senza alcun trofeo. Fuori dalla Coppa del Re, caduto in Supercoppa Spagnola, si ritrova anche a -7 dalla capolista Barcellona in campionato, una distanza notevole considerando le sole otto giornate rimanenti.

Aprile è il mese in cui il Real Madrid giocherà per la rimonta in campionato e in Champions, con il ribaltamento in terra tedesco ampiamente alla portata, ma comunque complicato contro un Bayern che ha praticamente sempre segnato in stagione e con un Neuer tra i pali che sembra essere tornato al suo massimo e vecchio splendore.

Bayern-Real di mercoledì dirà molto sulla primavera Blanca, con l'eventuale eliminazione che non porterebbe certo a un vantaggio relativamente al campionato. La squadra di Arbeloa è costruita per lottare al massimo in tutte le competizioni e una sfida ogni tre giorni non va certo a mettere i bastoni tra le ruote a una delle due. Il rischio di concludere l'annata senza trofei è attualmente concretissimo: la renderebbe una delle poche con lo zero totale tra l'estate e la primavera.