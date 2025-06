Il Bologna spara alto per Ndoye, intanto il Napoli avanza su Noa Lang: accordo già raggiunto col giocatore, ora la trattativa col PSV.

Il Napoli non perde tempo e avanza per regalare a Conte i rinforzi richiesti in vista della prossima stagione.

Secondo quanto riporta 'Sky Sport' nelle ultime ore la società azzurra avrebbe stretto i contatti con l'entourage di Noa Lang, raggiungendo un accordo di massima col giocatore.

Adesso ovviamente andrà trovata la quadra col PSV che detiene il cartellino dell'esterno. Noa Lang, in passato, era già stato accostato al Milan.