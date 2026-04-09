Il Milan pensa a Lewandowski, contatti con l'agente: gli ostacoli da superare

Nonostante si stia avvicinando alla soglia dei 38 anni (li compirà ad agosto), Robert Lewandowski continua ad avere grande mercato e a poter contare su una lunga fila di ammiratori.

Tra i club che lo hanno messo nel proprio mirino c'è anche quello dei Chicago Fire, che sarebbe pronto a garantirgli lo stesso maxi ingaggio attualmente percepito in Spagna.

Come spiegato da 'Calciomercato.com', i contatti che il Milan ha avviato con l'entourage del giocatore, sono servite anche per capire se lo stesso Lewandowski ha l'intenzione di andare incontro alle esigenze del club meneghino o se è più propenso a cedere alle ricche lusinghe statunitensi.