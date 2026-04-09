Il Milan pensa a Lewandowski, contatti con l'agente: gli ostacoli da superare

Prendere un grande centravanti che possa garantire al reparto avanzato quel salto di qualità decisivo per poter tornare a competere concretamente per lo Scudetto.
Potrebbe essere questa la vera priorità del Milan nel corso della prossima sessione di calciomercato..
La compagine bianconera, nel corso di questa stagione, ha avvertito l'assenza di un prolifico numero 9 capace di segnare con grande continuità.
Secondo quanto riportato da 'Calciomercato.com', tra i nomi valutati per il futuro c'è anche quello di una stella assoluta del calcio europeo: Robert Lewandowski.
Contatti con l'entourage del bomber polacco del Barcellona, sarebbero già stati avviati.