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FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport
Leonardo Gualano

Il Milan pensa a Lewandowski, contatti con l'agente: gli ostacoli da superare

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Calciomercato

Come spiegato da 'Calciomercato.com', il Milan ha individuato in Robert Lewandowski un possibile rinforzo per il suo attacco.

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Prendere un grande centravanti che possa garantire al reparto avanzato quel salto di qualità decisivo per poter tornare a competere concretamente per lo Scudetto.

Potrebbe essere questa la vera priorità del Milan nel corso della prossima sessione di calciomercato..

La compagine bianconera, nel corso di questa stagione, ha avvertito l'assenza di un prolifico numero 9 capace di segnare con grande continuità.

Secondo quanto riportato da 'Calciomercato.com', tra i nomi valutati per il futuro c'è anche quello di una stella assoluta del calcio europeo: Robert Lewandowski.

Contatti con l'entourage del bomber polacco del Barcellona, sarebbero già stati avviati.

  • I CONTATTI CON L'AGENTE DI LEWANDOWSKI

    Secondo quanto appreso dalla redazione di 'Calciomercato.com', nei giorni scorsi ci sarebbe stato un contatto diretto tra i dirigenti del Milan e l'entourage di Lewandowski.

    Il club rossonero ha dunque deciso di approfondire il discorso con l'agente Pini Zahavi e con i suoi collaboratori, manifestando dunque il proprio interesse.

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  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    SERVIREBBE UN TAGLIO DELL'INGAGGIO

    Affinché l'operazione possa andare in porto, sarebbero diversi i tasselli del puzzle da mettere al loro posto.

    Molto dipenderà dalla volontà di Lewandowski, che piace anche alla Juventus, e che deve decidere se regalarsi un'ultima grande sfida in un campionato come la Serie A.

    A questo va aggiunto che il bomber polacco sarebbe chiamato a decurtarsi l'ingaggio, visto che in Italia nessuno potrebbe garantirgli i 20 milioni attualmente percepiti.

    Da questo punto di vista, il discorso potrebbe farsi decisamente più sostenibile, qualora decidesse di accettare una cifra che si aggiri sui 6 o 7 milioni a stagione.

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  • LE LUSINGHE DELLA MLS

    Nonostante si stia avvicinando alla soglia dei 38 anni (li compirà ad agosto), Robert Lewandowski continua ad avere grande mercato e a poter contare su una lunga fila di ammiratori.

    Tra i club che lo hanno messo nel proprio mirino c'è anche quello dei Chicago Fire, che sarebbe pronto a garantirgli lo stesso maxi ingaggio attualmente percepito in Spagna.

    Come spiegato da 'Calciomercato.com', i contatti che il Milan ha avviato con l'entourage del giocatore, sono servite anche per capire se lo stesso Lewandowski ha l'intenzione di andare incontro alle esigenze del club meneghino o se è più propenso a cedere alle ricche lusinghe statunitensi.

  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    IL CONTRATTO DI LEWANDOWSKI

    A rendere Lewandowski particolarmente appetibile, non ci sono solo le sue straordinarie qualità tecniche.

    Il contratto che lega il bomber polacco al Barcellona, scadrà infatti al termine di questa stagione e questo vuol dire che potrebbe essere messo sotto contratto senza alcun esborso relativo al cartellino.

    Lewandowski, nel corso di questa stagione, ha giocato 39 partite complessive con la compagine blaugrana, segnando 17 reti (12 delle quali in 25 presenze in Liga).

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