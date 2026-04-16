Il jolly Elmas è tornato in naftalina: riscatto e permanenza al Napoli dipendono da Conte

In estate è tornato in extremis per completare il centrocampo, adesso se resterà o meno dipenderà (in gran parte) da ciò che farà Antonio Conte.
L'esperienza bis di Elif Elmas al Napoli si è rivelata positiva, seppur il macedone nelle ultime settimane - complici i recuperi dei pezzi pregiati Anguissa e De Bruyne - sia tornato in naftalina
Il recente calo del minutaggio non azzera però quanto di buono mostrato dal jolly sempre prezioso dal centrocampo in su, il cui futuro ad ogni modo si configura come un'incognita.