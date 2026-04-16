Il jolly Elmas è tornato in naftalina: riscatto e permanenza al Napoli dipendono da Conte

Finché il Napoli si è schierato col 4-1-4-1 il macedone ha rappresentato un cambio in corsa per le caselle di mezzala ed esterno alto, ma col passaggio al 3-4-2-1 le qualità di Elmas sono risultate ancor più funzionali agli schemi di Conte.





Perfetto per galleggiare tra le linee alle spalle del centravanti, fungendo da raccordo col settore nevralgico offrendo doppia fase, capacità di inserimento ed uno contro uno, colui che è rientrato all'ombra del Vesuvio dopo il quadriennio e mezzo impreziosito dallo Scudetto Spallettiano - nelle occasioni in cui è stato impiegato lì per cause di forza maggiore - ha strappato applausi anche come mediano.





La tecnica non gli manca, il dinamismo neanche: ecco spiegata la buona riuscita della mossa di Conte, il quale a più riprese ha elogiato le qualità del proprio tuttofare.