Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Elif Elmas NapoliGetty Images
Claudio D'Amato

Il jolly Elmas è tornato in naftalina: riscatto e permanenza al Napoli dipendono da Conte

Serie A
Napoli

Elif Elmas, tornato al Napoli per fungere da gregario, complice l'emergenza infortuni si è ritagliato una stagione positiva: i rientri di Anguissa e De Bruyne però lo hanno fatto riaccomodare in panchina, con futuro azzurro legato a stretto giro a quello di Conte.

Pubblicità

In estate è tornato in extremis per completare il centrocampo, adesso se resterà o meno dipenderà (in gran parte) da ciò che farà Antonio Conte.


L'esperienza bis di Elif Elmas al Napoli si è rivelata positiva, seppur il macedone nelle ultime settimane - complici i recuperi dei pezzi pregiati Anguissa e De Bruyne - sia tornato in naftalina


Il recente calo del minutaggio non azzera però quanto di buono mostrato dal jolly sempre prezioso dal centrocampo in su, il cui futuro ad ogni modo si configura come un'incognita.

  • TAMPONE ANTI-INFORTUNI

    Ai nastri di partenza della stagione Elmas non partiva titolare, ma titolare lo è diventato alla luce dell'ecatombe infortuni che ha falcidiato la rosa azzurra: 39 presenze (con un goal e 3 assist) spalmate su 2258' giocati.


    Conte ha chiamato, Elif ha risposto. Più che presente verrebbe da dire, tornando utilissimo anche eseguendo dettami tattici meno nelle sue corde rispetto ad altri spiccatamente offensivi.

    • Pubblicità

  • ANCHE MEDIANO

    Finché il Napoli si è schierato col 4-1-4-1 il macedone ha rappresentato un cambio in corsa per le caselle di mezzala ed esterno alto, ma col passaggio al 3-4-2-1 le qualità di Elmas sono risultate ancor più funzionali agli schemi di Conte.


    Perfetto per galleggiare tra le linee alle spalle del centravanti, fungendo da raccordo col settore nevralgico offrendo doppia fase, capacità di inserimento ed uno contro uno, colui che è rientrato all'ombra del Vesuvio dopo il quadriennio e mezzo impreziosito dallo Scudetto Spallettiano - nelle occasioni in cui è stato impiegato lì per cause di forza maggiore - ha strappato applausi anche come mediano.


    La tecnica non gli manca, il dinamismo neanche: ecco spiegata la buona riuscita della mossa di Conte, il quale a più riprese ha elogiato le qualità del proprio tuttofare.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • ELMAS-NAPOLI: LE CIFRE DEL RISCATTO

    Per riportarlo in azzurro, il ds Manna aveva pattuito col Lipsia un accordo basato su un prestito oneroso a 2 milioni con diritto di riscatto a 17. Lipsia al quale il Napoli, a gennaio 2024, aveva precedentemente ceduto Elmas per 24.


  • CONTE O NON CONTE?


    La scelta legata all'eventuale riscatto o meno del macedone, come detto, ruota anche molto attorno all'epilogo della telenovela Conte: nel caso in cui l'allenatore salentino resterà a Napoli allora la permanenza di Elmas appare scontata, ma qualora le strade di chi siede in panchina e di ADL dovessero separarsi molto dipenderà dall'eventuale sostituto e dalla considerazione che costui avrebbe del ragazzo.


    Nel frattempo c'è un rush finale da giocare, un posto Champions da blindare e 6 partite da affrontare con un focus massimale, in cui duttilità e talento di Elmas risulteranno senza dubbio un'arma in più.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Napoli crest
Napoli
NAP
Lazio crest
Lazio
LAZ