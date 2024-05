Quanto vale vincere Coppa Italia e FA Cup: Juventus e Atalanta hanno guadagnato più delle due di Manchester

Nonostante i diritti televisivi inglesi siano superiori, il montepremi premia la Coppa Italia: chi la alza guadagna più della vincente della FA Cup.

Conclusa la Premier League, e in attesa di due finali europee senza rappresentanti proprie, il calcio inglese si ferma per l'ultima partita stagionale: la finale di FA Cup, che come sempre si disputerà nel tempio di Wembley.

Manchester City contro Manchester United: il destino, e le rispettive vittorie nelle semifinali contro Chelsea e Coventry City, hanno messo di fronte le due rivali. In una gara sentitissima, come è naturale che sia, e in un'atmosfera che l'Italia ha cercato di replicare con la finale in gara unica all'Olimpico di Roma.

E in termini economici, invece, qual è la differenza tra la Coppa Italia e la FA Cup? Lo spiega Calcio e Finanza, in un articolo nel quale vengono analizzati i proventi derivanti dalla partecipazione e dalla conquista delle due competizioni.