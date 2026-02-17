I 12 giorni da incubo della Juventus: fuori dalla Coppa Italia, k.o. contro l'Inter e Champions compromessa

La striscia nera è iniziata il 5 febbraio con il passo falso ai quarti di finale della Coppa Italia, salutata per mano dell'Atalanta di Raffaele Palladino.

Un 3-0 netto per proporzioni ma non dal punto di vista della proposta di gioco, decisamente positiva: soprattutto nel primo tempo, quando l'episodio del rigore realizzato da Scamacca ha agito da fulmine a ciel sereno.

Tante occasioni sprecate (vedasi la traversa colpita da Conceiçao) e incapacità di finalizzare l'enorme mole di gioco creata: un contesto in cui Sulemana e Pasalic hanno chiuso i conti in ripartenza, al netto dei meriti di una Juventus tutt'altro che arrendevole.