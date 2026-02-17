I 12 giorni da incubo della Juventus: fuori dalla Coppa Italia, k.o. contro l'Inter e Champions compromessa

Un febbraio ricco di negatività: tanta delusione per la Juventus, all'ennesimo risultato che non può soddisfare squadra e tifosi.
La 'manita' subita dal Galatasaray è soltanto l'ultimo capitolo di una serie di 'sfortunati' eventi, all'interno di una stagione che potrebbe avere in serbo soltanto qualche briciola per 'Madama'.
Dall'eliminazione in Coppa Italia alla sconfitta contro l'Inter che ha riportato i bianconeri al quinto posto, dunque fuori dalla zona Champions: proprio quella competizione che la Juventus rischia seriamente di abbandonare prima del previsto tra qualche giorno.