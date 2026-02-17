Cabal espulso in Galatasaray-Juventus: entra ad inizio ripresa e rimedia due gialli in 8 minuti

Juan Cabal, la serata di Istanbul, deve cancellarla al più presto.
La Juventus paga la follia del colombiano, subentrato in avvio di ripresa col Galatasaray ed espulso a metà del secondo tempo.
Perché? Cosa è successo?
Juan Cabal, la serata di Istanbul, deve cancellarla al più presto.
La Juventus paga la follia del colombiano, subentrato in avvio di ripresa col Galatasaray ed espulso a metà del secondo tempo.
Perché? Cosa è successo?
E pensare che Spalletti, per evitare rischi, all'intervallo aveva lasciato negli spogliatoi il già ammonito Andrea Cambiaso (tra l'altro diffidato e che dunque salterà il Playoff di ritorno).
Cabal ha rimediato due cartellini gialli nel giro di 8 minuti: il primo al 59', quando ha steso Yilmaz - bravo a puntarlo e saltarlo - poco prima che l'avversario entrasse in area di rigore.
Il secondo, arriva quasi in focotopia, col sudamericano a trattenere ancora un incontenibile Yilmaz: l'arbitro olandese Makkelie non ha potuto far altro che estrarre il rosso e spedirlo sotto alla doccia.
Espulsione a parte, la mezza ripresa horror giocata da Cabal è stata completata anche dalla lettura errata nell'azione da cui è scaturito il provvisorio 2-2 di Noa Lang, con marcatura e posizionamento a dir poco approssimativi.