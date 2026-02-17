Goal.com
Cabal red card Galatasaray JuventusGetty Images
Claudio D'Amato

Cabal espulso in Galatasaray-Juventus: entra ad inizio ripresa e rimedia due gialli in 8 minuti

Ingresso in campo da incubo per Juan Cabal: scelto da Spalletti per sostituire il già ammonito Cambiaso, il colombiano lascia la Juve in 10 rimediando due gialli in 8 minuti.

Juan Cabal, la serata di Istanbul, deve cancellarla al più presto.

La Juventus paga la follia del colombiano, subentrato in avvio di ripresa col Galatasaray ed espulso a metà del secondo tempo.

Perché? Cosa è successo?

  • SUBENTRATO ALL'AMMONITO CAMBIASO

    E pensare che Spalletti, per evitare rischi, all'intervallo aveva lasciato negli spogliatoi il già ammonito Andrea Cambiaso (tra l'altro diffidato e che dunque salterà il Playoff di ritorno).

  • DUE GIALLI IN 8 MINUTI

    Cabal ha rimediato due cartellini gialli nel giro di 8 minuti: il primo al 59', quando ha steso Yilmaz - bravo a puntarlo e saltarlo - poco prima che l'avversario entrasse in area di rigore.

    Il secondo, arriva quasi in focotopia, col sudamericano a trattenere ancora un incontenibile Yilmaz: l'arbitro olandese Makkelie non ha potuto far altro che estrarre il rosso e spedirlo sotto alla doccia.

  • COLPEVOLE SUL 2-2 DI LANG

    Espulsione a parte, la mezza ripresa horror giocata da Cabal è stata completata anche dalla lettura errata nell'azione da cui è scaturito il provvisorio 2-2 di Noa Lang, con marcatura e posizionamento a dir poco approssimativi.

