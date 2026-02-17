Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Noa Lang Galatasaray JuventusGetty Images
Nino Caracciolo

Galatasaray-Juventus 5-2, pagelle e tabellino: Cabal da incubo, Koopmeiners vecchia maniera, Noal Lang super, Yilmaz incontenibile, grinta Osimhen

Dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio 2-1, la Juventus crolla nella ripresa: il Galatasaray vince 5-2. Espulso Cabal, secondo tempo da dimenticare per i bianconeri.

Pubblicità

La Juventus dura solo 45’. Dopo un attimo primo tempo terminato in vantaggio per 2-1 grazie alla doppietta di un Koopmeiners in versione Atalanta, la formazione bianconera crolla nella ripresa e apre la strada alla rimonta del Galatasaray che vince per 5-2 nell’andata del playoff di Champions Legaue. Cabal entra a inizio ripresa e si fa espellere, nei turchi da segnalare la doppietta dell’ex Napoli Noa Lang.

La partita è subito molto intensa, con le due squadre che si affrontano a viso aperto. Al 15’ il match si sblocca: Yildiz perde palla sugli sviluppi di una rimessa laterale ai confini dell’area di rigore bianconera, la palla dopo un rimpallo arriva sul sinistro di Gabriel Sara che con una precisa conclusione batte Di Gregorio.

La risposta della Juventus arriva pochi secondi dopo: Cambiaso avanza palla al piede e crossa al centro dove Kaluku schiaccia di testa, sulla respinta del portiere arriva Koopmeiners che deposita in rete per l’1-1. Cambiaso che poco dopo si farà ammonire: un giallo pesante visto che era diffidato e salterà dunque il match di ritorno. La partita resta bella e aperta, con la Juventus che prova a far male in contropiede. E proprio da una ripartenza nasce il goal del 2-1 al 32’: McKennie serve Koopmeiners che lascia partire una conclusione fortissima di sinistro che si insacca sotto l’incrocio dei pali. Una rete bellissima.

Nella ripresa Spalletti manda in campo Cabal al posto dell’ammonito Cambiaso, ma la scelta non si rivela azzeccata. Proprio Cabal si fa saltare da Yilmaz che calcia a incrociare: sulla respinta di Di Gregorio arriva l’ex Napoli Noa Lang per il 2-2 al 49’. Ancora Cabal non riesce ad arginare Yilmaz: da un suo fallo sul turco nasce la punizione che porta al 3-2 del Galatasaray al 60’, con Sanchez che da pochi passi devia di testa in rete la punizione battuta da Gabriel Sara. 

Ma la notte da incubo di Cabal non finisce qui: al 67’ si fa ammonire per la seconda volta e lascia la Juventus in dieci uomini. La Juventus continua a sbagliare e il Galatasaray non perdona: al 75’ Thuram sbaglia l’uscita di palla e serve in maniera rischiosissima Kelly, Osimhen è lesto a recuperare il pallone e a servirlo a Noa Lang per il 4-2. A siglare il definitivo 5-2 è Boye al minuto 86.

  • PAGELLE GALATASARAY

    Osimhen (7) non segna, ma lotta su ogni palla: da due suoi recuperi nascono due goal del Galatasaray, suo l’assist per la rete di Boey. Yilmaz (7.5) è il migliore dei suoi: imprendibile sulla destra, fa ammonire Cambiaso ed espellere Cabal. Un goal, un assist e una partita quasi perfetta per Gabriel Sara (7). Serata super anche per Noa Lang (7.5): l’ex Napoli firma una doppietta.

    VOTI GALATASARAY (4-2-3-1): Cakir 6; Sallai 6, Sanchez 7, Bardakci 6.5 (77’ Singo s.v), Jakobs 6.5 (83’ Elmali s.v); Torreira 6.5, Gabriel Sara 7; Yilmaz 7.5 (77’ Icardi s.v), Yunus Akgun 6 (70’ Sane 6), Lang 7.5 (86’ Boey 7); Osimhen 7. All. Okan Buruk.

    • Pubblicità

  • PAGELLE JUVENTUS

    Due goal (uno bellissimo) e 45 minuti vecchia maniera per Koopmeiners (7): l’olandese è il migliore dei suoi, ma nella ripresa fatica così come il resto dei suoi compagni. Notte da incubo per Cabal (4): il difensore entra a inizio ripresa e sbaglia in occasione di due goal del Galatasaray, prima di farsi espellere al 67’. Thuram (5) e Kelly (5): troppe leggerezze, anche gravi. Crollano nella ripresa. Yildiz (5): perde una palla sanguinosa in occasione del primo goal dei turchi, serata in ombra.

    VOTI JUVENTUS (4-3-3): Di Gregorio 6; Kalulu 5.5, Bremer 5.5 (34’ Gatti 5), Kelly 5, Cambiaso 5.5 (46’ Cabal 4); Thuram 5 (80’ Miretti s.v), Locatelli 5, Koopmeiners 7; Conceicao 5 (70’ Kostic 5), McKennie 6, Yildiz 5 (81’ Openda s.v). All. Spalletti.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • TABELLINO GALATASARAY-JUVENTUS

    GALATASARAY-JUVENTUS: 5-2

    Marcatori: 15’ Gabriel Sara (G), 16’ Koopmeiners (J), 32’ Koopmeiners (J), 49’ Noa Lang (G), 60’ Sanchez (G), 75’ Noa Lang (G), 86’ Boey (G)

    GALATASARAY (4-2-3-1): Cakir 6; Sallai 6, Sanchez 7, Bardakci 6.5 (77’ Singo s.v), Jakobs 6.5 (83’ Elmali s.v); Torreira 6.5, Gabriel Sara 7; Yilmaz 7.5 (77’ Icardi s.v), Yunus Akgun 6 (70’ Sane 6), Lang 7.5 (86’ Boey 7); Osimhen 7. All. Okan Buruk.

    JUVENTUS (4-3-3): Di Gregorio 6; Kalulu 5.5, Bremer 5.5 (34’ Gatti 5), Kelly 5, Cambiaso 5.5 (46’ Cabal 4); Thuram 5 (80’ Miretti s.v), Locatelli 5, Koopmeiners 7; Conceicao 5.5 (70’ Kostic 5), McKennie 6, Yildiz 5 (81’ Openda s.v). All. Spalletti.

    Ammoniti: Cambiaso (J), Spalletti (J), Bardakci (G), Cabal (J)

    Espulsi: Cabal (J)

    Arbitro: Makkelie

Serie A
Juventus crest
Juventus
JUV
Como crest
Como
COM
Superlig
Konyaspor crest
Konyaspor
KSP
Galatasaray crest
Galatasaray
GAL
0