Galatasaray-Juventus 5-2, pagelle e tabellino: Cabal da incubo, Koopmeiners vecchia maniera, Noal Lang super, Yilmaz incontenibile, grinta Osimhen

La Juventus dura solo 45’. Dopo un attimo primo tempo terminato in vantaggio per 2-1 grazie alla doppietta di un Koopmeiners in versione Atalanta, la formazione bianconera crolla nella ripresa e apre la strada alla rimonta del Galatasaray che vince per 5-2 nell’andata del playoff di Champions Legaue. Cabal entra a inizio ripresa e si fa espellere, nei turchi da segnalare la doppietta dell’ex Napoli Noa Lang.

La partita è subito molto intensa, con le due squadre che si affrontano a viso aperto. Al 15’ il match si sblocca: Yildiz perde palla sugli sviluppi di una rimessa laterale ai confini dell’area di rigore bianconera, la palla dopo un rimpallo arriva sul sinistro di Gabriel Sara che con una precisa conclusione batte Di Gregorio.

La risposta della Juventus arriva pochi secondi dopo: Cambiaso avanza palla al piede e crossa al centro dove Kaluku schiaccia di testa, sulla respinta del portiere arriva Koopmeiners che deposita in rete per l’1-1. Cambiaso che poco dopo si farà ammonire: un giallo pesante visto che era diffidato e salterà dunque il match di ritorno. La partita resta bella e aperta, con la Juventus che prova a far male in contropiede. E proprio da una ripartenza nasce il goal del 2-1 al 32’: McKennie serve Koopmeiners che lascia partire una conclusione fortissima di sinistro che si insacca sotto l’incrocio dei pali. Una rete bellissima.

Nella ripresa Spalletti manda in campo Cabal al posto dell’ammonito Cambiaso, ma la scelta non si rivela azzeccata. Proprio Cabal si fa saltare da Yilmaz che calcia a incrociare: sulla respinta di Di Gregorio arriva l’ex Napoli Noa Lang per il 2-2 al 49’. Ancora Cabal non riesce ad arginare Yilmaz: da un suo fallo sul turco nasce la punizione che porta al 3-2 del Galatasaray al 60’, con Sanchez che da pochi passi devia di testa in rete la punizione battuta da Gabriel Sara.

Ma la notte da incubo di Cabal non finisce qui: al 67’ si fa ammonire per la seconda volta e lascia la Juventus in dieci uomini. La Juventus continua a sbagliare e il Galatasaray non perdona: al 75’ Thuram sbaglia l’uscita di palla e serve in maniera rischiosissima Kelly, Osimhen è lesto a recuperare il pallone e a servirlo a Noa Lang per il 4-2. A siglare il definitivo 5-2 è Boye al minuto 86.